台中 借竅驅魔案逆轉 無罪6人改判7年

「借竅驅魔」案二審大逆轉，台中高分院撤銷余女6人無罪，改判7年1月或7年4月徒刑。（本報資料照片）

中華白陽四貴靈寶聖道會「總道長」余姓女子等6名幹部，民國112年6月涉以拍痧板打死游姓女信徒，依傷害致死罪起訴，一審判余女6人無罪。如今二審大逆轉，台中高分院認為，6人輪番上陣，且死者喊痛仍不停手，傷害致死犯行可認定，撤銷無罪判決，改判7年1月或7年4月，可上訴。

本案源於103年女子林欣月創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」，108年涉「借竅驅魔」打死女信徒，林女依重傷害等罪判5年7月。不料，大里112年發生35歲游姓女信徒疑遭虐死案，手法類似「借竅驅魔」案，循線查出「總道師」余女、「三才」許女、林姓雙胞胎姊妹及詹女、許女涉案。

廣告 廣告

檢警查出，余女6人在112年6月4日疑因不滿游姓女信徒規畫活動進度落後，涉嫌拿拍痧板暴打游女頭、臉、四肢及臀部等處，隔日釀成游女因橫紋肌溶解症死亡，台中地檢署依傷害致死、遺棄屍體等罪起訴余女6人。

台中地院認依證據顯示，游女平時習慣使用俗稱「健康神掌」的拍痧板拍打理療自己，無法排除游女主動要求理療；且余女6人與游相識多年、相處和睦，無證據顯示6人有教訓動機，無法確定是否具傷害致死或遺棄主觀犯意和客觀行為，依無罪推定原則，判余女6人均無罪。

案件上訴二審，台中高分院認為，余女6人若為游女拍打理療，大可推由1人為之，何需6人輪番上陣，都以徒手、器具拍打身體，且游喊痛仍不停手，最後因橫紋肌溶解症致多重器官衰竭死亡，死亡方式傾向「他為」，余女6人傷害致死犯行可以認定，撤銷無罪判決，分別改判7年1月或7年4月徒刑，可上訴。