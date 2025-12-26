台中 停車場淪垃圾山 環保蟑螂狠撈2311萬

台中隆福、得豐環保公司周姓負責人，在沙鹿區以停車場名義承租土地，實際供違法清運業者傾倒廢木材、營建混合物等廢棄物，不法所得2311萬元，涉案高達171人。檢方偵結，依違反《廢棄物清理法》等罪起訴104人、67人緩起訴。

台中地檢署表示，民國113年8月22日檢方會同保七警等單位，持搜索票同步搜索24處地點，並向法院聲請羈押隆福環保公司周姓負責人獲准。

檢方從查扣的營運日報表分析，該集團具高度組織性與計畫性，已形成完整非法廢棄物清理鏈，甚至以合法名義包裝非法行為，去年10月至今年2月間，再發動5波搜索，涉案人數高達上百人。

檢方指出，周男同時身兼得豐環保公司負責人，該公司原持有乙級廢棄物清除許可證，但因非法設置廢棄物貯存場或轉運站，早在111年遭中市環保局廢止許可；周男仍與楊姓母親、林姓表弟等人，共組非法清除、處理廢棄物的集團。

周等人承租沙鹿區土地，對外假稱停車場，實際淪為非法棄置場，提供清運業者傾倒廢木材與營建混合物，並依重量或體積收費，113年1月至8月即堆置逾3萬立方米營建混合物、100萬公斤廢木材，不法獲利2311萬元。

周男等還利用隆福公司名下仍具許可的管制車輛，將場內經簡易分類的廢棄物轉運至2家合法環保公司，並指示林姓表弟在環境部申報系統中不實填報，謊稱廢棄物由合法車輛直接自各工地進場，企圖以「合法車輛」與「不實數據」掩護非法轉運站實際運作。

檢方也查出，多家環保公司、工程行及個體業者為節省成本或貪圖方便，將廢棄物違法載往該場傾倒，其中包括11家持乙級許可證、10家持丙級許可證的業者，另有未取得任何清除許可的非法業者涉案；檢方偵結，依違反《廢棄物清理法》及偽造文書等罪，起訴周男、楊女、林男及相關業者共104人，其餘67人因涉案較輕，予以緩起訴。