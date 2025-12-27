台中 元旦升旗 另類超人領唱國歌

為迎接新年到來，台中市府元旦將盛大舉行升旗典禮，延續「向城市英雄致敬」主題，除邀請88位來自全市各領域救災與災後復原英雄共同展護巨幅國旗進場外，市府相關局處「超人」代表也將領唱國歌；另「搜救超犬」Uno與Ring則一同登台接受致敬，歡迎大家到場感謝城市英雄的無私付出。

115年元旦升旗典禮是「台中Hi8 全城開趴」系列活動的亮點之一，將延續「向城市英雄致敬」主題，不僅展現城市凝聚力，也向長年默默守護市民安全的無名英雄致上最高敬意。許多市民相當期待前往市府前廣場參加升旗典禮，不少「死忠」市民更是年年報到。

民政局長吳世瑋表示，典禮以「8」為城市幸運符號，邀集88名區公所工班、台中市救難協會、消防局同仁及義消組成展旗隊伍，聯手展護全國最大長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗進場，除展現台中齊心守護家園的凝聚力，也象徵新年的好運與祝福。

此外，市府團隊於花蓮馬太鞍堰塞湖災害中即時投入支援行動，展現跨縣市同舟共濟精神，當天特別邀請消防局「搜救超人」、建設局「鏟子超人」、水利局「下水道超人」、環保局「清潔超人」及「家具超人」代表領唱國歌；另英勇的「搜救超犬」Uno與Ring則一同登台接受致敬，歡迎大家到場感謝城市英雄的無私付出。

民政局補充，升旗典禮將發放限量5000份「國際知名漫畫角色置物盒」紀念小物、中華民國國旗及台中Hi8紋身貼紙、小國旗，當日上午6時起將於排隊隊伍起點發放兌換券，並自6時30分開放領取，須於7時30分前持券完成兌換。