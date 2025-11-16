台中「充氣城堡」突洩氣倒塌2童送醫 家長驚呼「像演絕命終結站」

台中安和公園親子活動中，充氣城堡突然洩氣倒塌，5歲男童受驚送醫，家長形容宛如「絕命終結站」。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

台中市立委廖偉翔與台中市低碳發展協會15日晚間在西屯區安和公園舉辦「翔童樂馬戲團」親子活動時，現場一座充氣城堡突然洩氣倒塌，當時仍有兒童在遊玩。5歲男童受到驚嚇送醫，另有1名兒童右腳輕微擦傷。廠商表示因電線遭外力扯斷導致無法復電，將加強人手配置，避免類似情況再度發生。

15日晚間近8時許，活動現場充氣城堡突然整座倒下，家長抱著孩子驚慌撤離，有小朋友嚇得大哭，現場一度混亂。

有目擊家長在社群平台 Threads 發文表示：「想到把我兒子抱走後三秒就倒掉，感覺像在演絕命終結站」也有家長質疑現場管理不足，指控未管制使用人數。

立委廖偉翔其後在臉書說明，充氣城堡因電線被扯斷而洩氣，造成一名兒童擦傷、一名兒童受驚，服務處會全力協助。

充氣城堡廠商則表示，經檢查確認因電線被外力扯斷、插頭斷裂，導致設備無法立即復電。廠商逐一向當時遊玩的兒童與家長確認狀況，所幸並無人明顯受傷。廠商致歉並承諾將增加人手巡查、看顧設備、避免類似狀況重演。

