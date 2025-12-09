台中郊區一名慣竊全副武裝、毫不畏懼監視器，專門開車門行竊，連續犯案得手現金3萬8千元及2隻手機，讓附近居民人心惶惶！警方調閱監視器後，已逮捕40歲李姓嫌犯，他作案範圍從市區延伸至郊區，每次都戴上鴨舌帽、口罩和手套。警方呼籲，即使將車停在自家門口，也務必上鎖，以免成為宵小目標！

台中「全副武裝」慣竊狂開車門偷！市區偷到郊區 看監視器仍囂張下手。(圖／TVBS)

一名台中慣竊近期在大里、太平等郊區社區隨機開車門行竊，共得手現金共計3萬8千元及2隻手機，手法十分囂張。這名男子作案時全副武裝，戴著鴨舌帽、口罩及手套，即使看見監視器或聽到狗吠也毫不畏懼，讓附近居民人心惶惶。警方經調閱沿線監視器後已將李姓嫌犯逮捕，並呼籲民眾即使將車輛停放在自家門口，也務必確實上鎖，避免成為宵小覬覦的目標。

監視畫面中可見，這名男子身著鴨舌帽、口罩、手套，小心翼翼地東張西望後走進民宅騎樓。即使感應燈亮起，他還特意回頭看了監視器一眼，隨後便直接拉開車門，不顧看門犬的狂吠聲，迅速偷竊後離開現場。這名慣竊的犯案範圍相當廣泛，讓附近居民感到不安。一名住在附近的民眾表示，小偷可能也有警覺心，只在前面幾戶開車門行竊就離開了，總共有3戶受害。

台中慣竊闖社區 隨機開車門狂偷。(圖／TVBS)

幾天後，在距離3公里外的大里區，這名男子穿著相同裝扮，再次在住宅區徘徊尋找目標。他戴上手套後，又用同樣的方式行竊。根據警方調查，12月7日凌晨，男子在台中太平區長億十二街一帶行竊，得手現金1萬元及2隻手機；12月9日又在大里區甲園街犯案，得手2萬8千元。此外，還有其他未報案的民眾指出自己家中也曾遭此人偷竊。

警方透過調閱沿線監視器，確認了嫌犯身分。這名李姓嫌犯年約40歲，擁有多項竊盜前科，犯案範圍從台中市區一路延伸至郊區。他每次作案前都會做足準備，戴上鴨舌帽、口罩和手套，目前已被警方逮捕。霧峰分局十九甲派出所長黃思融表示，全案警詢後依竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦，該分局已加強轄區內巡邏，杜絕不法行為。警方也提醒民眾，即使將車輛停在自家門口，車門仍需上鎖，以免讓宵小有機可趁。

