台中 公車駕駛荒 每日蒸發800班次

台中市議員陳俞融21日抨擊台中公車每日「蒸發」高達800班次，駕駛人力缺口高達15.6％。（馮惠宜攝）

台中市公車誤點、脫班問題日益惡化，市議員陳俞融21日痛批，台中公車駕駛缺額率已飆破15％，人力結構出現嚴重「倒金字塔」斷層，去年每日發車數較民國112年「蒸發」800班次。對此，台中市交通局回應，已於112年及今年兩度調高營運成本與運價，並強制要求業者為駕駛加薪至少4000元，將透過薪資改革與多元徵才，全力穩住公共運輸量能。

陳俞融指出，台中市公車駕駛缺工已從警訊轉為全面危機，根據最新數據顯示，全市客運業者應配置1467名駕駛，但實際在職人數僅1238人，缺員高達229人，缺口比例達15.6％。

這股缺工潮直接衝擊市民搭車權益，根據統計，中市公車113年平日發車數僅剩7000班，與112年的7800班相比，縮減幅度超過10％。陳俞融憂心表示，班次大幅萎縮不僅影響就學就業，更讓台中交通陷入「沒人開車、無班次可搭、民眾更不願搭」的惡性循環。

除了駕駛人數不足，勞動力老化問題也相當嚴重。陳俞融揭露，台中公車駕駛年齡分布極端不均，50歲以上的高齡駕駛占比高達62％，成為撐起台中交通的絕對主力；30歲以下的年輕新血僅占4％。

陳俞融質疑，公車司機雖看似月領5至7萬元，但背後是高工時、犧牲休假，以及面對繁重交通壓力與乘客投訴風險所換來的血汗錢。若市府只會拿「大環境缺工」當推託之詞，不解決結構性勞動條件問題，台中公車系統恐將隨時崩塌。

面對議員質疑，中市交通局強調，為提升駕駛員留任誘因，已透過調整每車合理營運成本，分次要求客運業者必須落實駕駛員加薪至少4000元、其他從業人員加薪2000元的承諾，透過實質薪資成長，協助業者在缺工浪潮中穩定既有人才。

交通局進一步表示，目前已積極與勞工局、監理所合作辦理大規模徵才活動，擴大招募管道，協助業者媒合新血投入。未來將持續監督業者優化排班、改善勞動環境，並以制度面與行政面雙管齊下，維持公車服務品質。