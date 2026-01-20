台中 共享機車設專區 民眾有異見

台中市政府交通局在捷運高鐵台中站周邊，畫設共享機車專用停車格，但有民眾抱怨車格都被一般機車占用。（李京昇攝）

台中市政府交通局在捷運、高鐵台中站周邊試辦共享機車專用停車格，上路後引發正反兩極聲音。有共享機車族抱怨車格經常被一般機車占用，形同虛設；也有一般機車騎士認為畫設專區排擠原本就不足的停車空間。市府20日表示，將評估是否續留，若不續留將回復為不限車種使用的原有車格。

台中市目前約有1800多輛共享機車投入營運，市府爭取交通部運輸研究所支持，自去年10月起在捷運高鐵台中站周邊的烏日區三和、榮泉、湖日等3里，以及捷運北屯總站周邊的北屯區舊社里，首度試辦共享機車專用停車格。

但實際使用狀況未如預期。施姓上班族表示，他平日會騎共享機車到烏日高鐵站轉乘上班，卻常遇到專用車格被一般機車停滿，只能在周邊繞行10多分鐘找車位，設了專區卻無法使用，相當困擾。

一般機車族也有不同看法，范姓市民指出，高鐵、捷運站周邊停車需求高，再設共享機車專區，等於壓縮一般騎士空間。他認為，應優先滿足多數用路人需求，而非切割使用族群。

市府交通局運輸管理科長梁蕙嬿表示，專區成效報告尚未出爐，但初步觀察，雖有增加共享機車使用人次，卻多為單趟旅程，導致設置專區效益有限。將評估是否續留專區，若決定取消，車格將回歸一般、共享機車都可使用。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授黃彥斐指出，共享機車屬於公共運輸「最後一哩路」，市府設置專用車格立意良善，但共享機車仍屬新興服務，使用尚未普及，建議可搭配更明確的管理、宣導與轉乘優惠，逐步培養民眾使用意願。