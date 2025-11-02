台中 加籍婦斑馬線遭撞飛骨折

台灣行人地獄再現！台中市梧棲區1日發生37歲高姓男子駕駛白色小客車左轉時，未注意於斑馬線上已過半個路口的加拿大籍夫婦，直接撞上行走後方59歲加籍女子，造成其右大腿骨折、四肢擦挫傷等緊急送醫治療，警方獲報到場，確認高男並無酒駕情形，不過未禮讓行人已違反《道路交通管理處罰條例》，可處7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。

據了解，該對加拿大籍夫婦來台旅遊，未料於大勇路與臨港路4段路口遭遇橫禍，丈夫嚇到立即向前查看妻子狀況，緊急送往梧棲童綜合醫院治療，約於下午4時25分進到急診室，傷者意識清醒，經院方檢查發現有雙膝及右手擦挫傷、右膝骨折等情形，因患者不願手術，所以打石膏治療結束後，已於前日傍晚6時15分出院。

台中市清水警分局2日表示，前日下午4時許，接獲民眾報案稱，在梧棲區大勇路與臨港路4段路口發生車禍，經查為高男駕駛小客車沿大勇路東往西方向行駛至臨港路左轉，加拿大籍女士與丈夫沿大勇路西往東方向行走行穿線，雙方於路口發生碰撞。

清水警分局說，員警到場後，對高男進行酒測，確認並無酒駕情事，詳細事故原因，將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任，並呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行，隨時注意車前及行人動態，禮讓行人優先通行，以確保自身及其他用路人安全。

針對高男駕駛小客車未禮讓行人，導致加拿大籍女士受傷，清水警分局說明，高男已違反《道交條例》第44條第4項，可處7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年，已依法告發。