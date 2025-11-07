台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
刑事大隊偵五隊表示，台中朱姓男子檢舉，聲稱自己於富遊娛樂城賭博網站中獲利10萬多元，卻無法出金驚覺受騙。警方查出，以何嫌為首的12人集團於台中南屯經營運動賽事博弈網站，至少已1年多。
調查指出，該集團不僅透過大陸易倍體育網站為大陸地區賭客儲值賭金，還兼營富遊娛樂城賭博網站詐騙台人，每月經手賭資逾2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，不法獲利估計超過2000萬元。
刑事大隊偵五隊說明，該集團經營手法由員工加入各網路運動直播間，先以聊天、交友方式取得被害人信任，再推薦被害人加入易倍體育網站會員，並設定會員人數有100萬人，讓被害人信任該網站係有品牌、口碑、保障之網站，一定可以出金而放心儲值、下注。
刑事大隊偵五隊說，聲請搜索票破門逮人，現場逮捕何嫌等12人，查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等證物，全案依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌，將何嫌等12人移送地檢署偵辦，檢方偵結已起訴在案，台中地方法院近期判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
