台中、台東創意行銷跨年社群熱議 盧秀燕同框饒慶鈴PK超吸睛

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、台東報導

天后張惠妹睽違5年，將在故鄉台東縣跨年晚會壓軸演唱，成為最吸睛亮點。台東火車站近日出現「不來台中跨年嗎？」的布條，而台中車站則有「東‧帶我走」台東跨年海報，加上台北捷運也出現台中市長盧秀燕與台東縣長饒慶鈴同框宣傳跨年，在社群上掀起討論。對此，台中市政府表示，市府跨局處推出「台中Hi 8 全城開趴」系列活動，除在外縣市行銷，也與台東合作，創造雙贏。

台中市府說明，市府跨局處推出「台中Hi 8 全城開趴」系列活動，推出多項節慶亮點，包含綠美圖開幕系列活動、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天及頑童演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗及中台灣燈會等。除在台中宣傳，也在外縣市行銷，包括在台北車站地下連通道刊登跨年晚會資訊，且台中市與台東縣是姊妹市，與台東攜手合作行銷，共同迎接新年的城市魅力。

「台中有蕭敬騰、台東有張惠妹。」台中市府新聞局指出，年底壓軸的「2026台中跨年晚會」將於12月31日晚間在水湳中央公園登場，去年台中跨年吸引48萬人次到場，網路直播累計近500萬觀看人次，今年再度升級卡司，邀請金曲歌王蕭敬騰、盧廣仲、告五人、動力火車、麋先生、TRASH等重量級藝人接力演出，並搭配180秒中高空煙火秀，迎接2026年到來。

台東縣政府新聞科則表示，此次跨年聯合行銷由台中市政府主動提出，因預期跨年期間兩縣市將湧入大量人潮，台中市府在台東車站設置台中跨年晚會廣告，台東則於台中車站同步打出台東跨年宣傳，盼透過互相曝光創造雙贏。

台東縣府近期更加強宣傳力道，借鏡高雄市「沉浸式演唱會」概念，邀請全陣容歌手獻聲列車、航班迎賓，讓旅客從抵達那一刻起，就開始感受台東跨年晚會的熱情。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

