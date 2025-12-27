台中、台東跨年「超強卡司」強碰尬場掀討論 網驚呼：選不出來

【記者李俊毅／台北報導】隨著邁向2026年進入倒數計時，全台跨年煙火與晚會卡司已進入最後激戰。近期社群平台Threads上意外掀起一波「跨年行程大戰」，有網友發文抱怨，與男友為了「去台中還是去台東」跨年意見分歧，甚至面臨「分開跨年」的感情危機，引發上萬網友共鳴。

而這場情侶間的角力，背後其實是台中市與台東縣兩大城市的創意行銷對決，雙方紛紛祭出「金曲級」名單強勢搶客，戰火已從線下實體車站燒到線上討論區。

近日一位網友在Threads上發文求助，表示自己想去台中水湳看盧廣仲與蕭敬騰，但男友卻一心嚮往台東的張惠妹，雙方喬不攏。男友甚至脫口而出「不然我們分開跨年」，讓原PO大傻眼，無奈發問：「為了討論行程都快跟男友吵起來了⋯到底大家跨年會選去哪？」

文章貼出後瞬間爆紅，網友意見呈現兩極。支持台中的粉絲高喊：「台中陣容我比較喜歡，且交通便利、住宿選擇多」、「一生推廣仲，台中水湳場必去！」；而力挺台東的網友則回敬：「這名單有阿妹，不去對不起自己」、「台東場的組合根本是金曲獎等級！」

這場「跨年大對決」不僅在網路上延燒，現實生活中的創意廣告也讓民眾驚艷。近期不少旅客在台東火車站驚見「不來台中跨年嗎？」的創意布條，差點懷疑自己搭錯站；而台東縣政府則不甘示弱在台中車站掛出「東‧帶我走」的活動海報。

此外，台北捷運也出現驚喜畫面，台中市長盧秀燕與台東縣長饒慶鈴罕見「同框」互尬宣傳，雙方以姊妹市合作模式創造話題。

今年台中與台東的卡司陣容堪稱「神級對決」。台中市由金曲歌王蕭敬騰領軍，集結「三金滿貫」盧廣仲、經典天團動力火車、金曲天團告五人以及人氣樂團麋先生、TRASH，陣容兼具流行與搖滾，鎖定全齡族群。

台東縣則由天后張惠妹 A-mei/A-mit 睽違5年壓軸回歸故鄉。演出陣容從晚上18:00開始精彩不斷，包括：嘻哈天團： 玖壹壹、李英宏、葛仲珊、持修等實力堅強的卡司。

兩大縣市均已蓄勢待發，準備以最強陣容嗨翻東西台灣。這場「跨年大選」民眾更偏好哪一方？隨著倒數時間逼近，討論熱度正持續升溫。

