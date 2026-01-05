台中 台灣贏支付洗錢10億 9人起訴

第三方支付業者「台灣贏支付」勾結多個線上博弈平台，透過人頭公司與假交易手法掩飾金流，半年洗錢金額高達10億餘元。檢方偵結，依組織犯罪、營利聚眾賭博及洗錢等罪起訴36歲陳姓男子等9人。

檢方指出，民國114年間接獲金融機構通報，發現多家新設公司帳戶短時間內出現大量異常資金進出，疑涉不法金流，隨即成立專案小組展開金流分析與蒐證。

經查，該集團由陳姓男子主導，為規避金融監管及檢警查緝，以「西亞酋廣告有限公司」等18間人頭公司作為掩護，對外宣稱從事廣告、行銷等業務，實際上利用非法第三方支付系統，對接多個線上博弈平台，提供賭客儲值、下注及出金服務，成為地下博弈金流的中繼站。

檢警發現，該集團不僅架設公司官方網站，營造合法經營形象，還配合會計事務所進行帳務包裝，更建置「假貨單生成系統」，製造資金來自正常商業往來的假象，藉此混淆銀行風控機制，掩飾金流來源與去向，113年12月至114年6月間，洗錢金額逾10.6億元。

專案小組分別於114年8月及10月發動2波搜索，查扣現金326萬餘元、電腦主機、點鈔機及大量偽造出貨單據等證物，向法院聲請羈押陳男等3人獲准，其餘6名被告分別以2萬至6萬元交保。

檢方偵結，依違反《組織犯罪防制條例》、營利聚眾賭博、行使業務登載不實文書及《洗錢防制法》等罪，起訴陳姓男子等9人，並向台中地院聲請沒收犯罪所得10億6439萬9514元。