台中一周2起火燒車 42歲女陳屍東勢路邊車內

台中市東勢區11日晚間9時54分許，在東關路七段300號往谷關方向對面道路，發生轎車起火冒煙事件，警消趕抵現場發現一名42歲蕭姓女子仰躺於駕駛座，已無生命跡象，不過這是台中市在一周內，發生的第二起火燒車死亡案件。

台中東勢發生火燒車，42歲女子被發現陳屍駕駛座。（圖／警方提供）

根據警方表示，東勢分局獲報後立即趕往現場，發現自小客車內座椅燃燒冒煙，車內女子已昏迷無反應。警方隨即通報消防隊到場協助滅火，消防局使用泡沫滅火後，救護人員檢視該名女子已無生命跡象，身上並無外傷，隨即將她移至車外適當位置。

警方調查，蕭女獨自駕車停放於東關路路邊，車上副駕駛座位發現不明器具。目前初步排除外力介入可能性，已依規定報請台中地檢署進行相驗，釐清死亡原因。

台中東勢發生火燒車，42歲女子被發現陳屍駕駛座。（圖／警方提供）

只是台中市太平區馬卡龍公園，4日才發生類似案件，當時一名67歲曾姓男子將車輛停於公園旁，結果車輛起火燃燒，曾男被燒成焦屍、顱骨外露，不料才隔一周，東勢區又傳出火燒車死亡案。

