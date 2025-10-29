台中 單車也超速 長龍路限速30惹議
一段「腳踏車也被測速照相拍到」的影片近日在網路瘋傳，影片顯示，1輛自行車經過路旁測速器時，閃出白光啟動快門，讓不少民眾驚呼「連腳踏車也要開罰？」影片上傳短短時間點閱破百萬，引發熱議。台中市警方回應，設備正常，若有發現腳踏車被測速照相入鏡，審核時會主動排除，不會舉發。
經查證該畫面拍攝地點位在台中市太平區長龍路（市道136線）35.5K處的固定式測速照相器，此處限速為30公里。從網友PO的影片中可發現自行車下坡時高速通過，速度頗快；而太平區長龍路是台中往來南投縣國姓鄉重要聯外道路，道路蜿蜒吸引不少車友飆速、追焦，深夜炸街車狂飆擾人清夢，警方也因此在該處建置固定式測速照相設備，並於2024年9月13日起正式執法。
原PO也打趣留言「我想，影片曝光後被檢討的不會是速限，而是腳踏車未來可能也要掛牌促進國家經濟發展。」不少網友留言酸「國家搶錢機器」、「是不是以後連小孩滑步車也要領牌？」「今天狗跑過也會拍嗎？」甚至有人喊話「刪掉警政預算就好，機器賺錢就行了。」
對此，台中市警察局回應，長龍路共設置3處固定式測速照相桿，35.5K這處從2024年9月啟用以來已舉發486件；全路段今年1至9月共開出逾千張罰單，但設備運作正常，並無失靈。警方說明，該裝置採「都卜勒原理」偵測移動物體速度，若腳踏車或其他非汽機車誤入鏡頭，在審核時會自動排除，不會開罰。
警方提醒，該路段坡度大、彎道多，尤其夜間或假日人車混雜，若不減速容易釀成事故，設置測速器在於提醒駕駛放慢車速，也呼籲用路人行經山區道路時務必注意速限與安全。
