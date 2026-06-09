台中、嘉義都搶無人機 業界最怕卻是這件事
[NOWNEWS今日新聞] 總統賴清德今天出席無人機業界活動時，針對無人機相關預算在立法院卡關表達強烈不滿，重話批評政黨競爭犧牲國家利益，更連說3次「我不會放棄！」談的正是6年期、總經費442億元的「無人機產業發展計畫」。政府原希望透過內需帶動量產規模與技術成熟，進一步切入國際市場，協助無人機產業成為「第二座護國神山」，如今預算遲遲未過，業界憂心錯失練兵與搶市先機。
賴清德今（9）日上午出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，聯盟主席、漢翔航空董事長曹進平當面向總統請命，指出國防部原規劃投入500億元採購逾4萬架無人機，各部會也陸續提出採購需求，聯盟廠商早已投入大量資源整備，如今採購案卻因預算卡關停滯不前。賴清德也高分貝喊話立法院，「真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？」
台中市長盧秀燕、民進黨徵召台中市長參選人何欣純，近來積極向中央爭取設置無人機智慧製造中心，希望讓台中成為無人機產業鏈最關鍵的智慧製造基地。不過業界真正擔心的，並非基地落腳台中或運作中的嘉義，而是在全球無人機市場快速成長之際，產業界因政治攻防被貼上「綠友友」標籤，失去國際「練飛」與累積實績的機會。
出口暴衝84倍 台灣無人機供應鏈成形
曹進平指出，無人機海外商機聯盟2024年赴海外參展7次，2025年將增加至11次；若對比2026年與2024年第一季出口情況，出口數量已成長55倍、出口金額更暴增84倍。
經濟部產發署長邱求慧表示，台灣在「非紅供應鏈」布局已有顯著進展，全台267家廠商各有分工，北部主攻導控模組、中部負責機身結構模組、南部聚焦動力模組，已逐步形成完整無人機供應體系。不過在酬載、通訊、飛導控等關鍵模組仍存在技術缺口，未來仍須透過國際合作補強。
無人機海外商機聯盟目前已與美國、法國、日本、捷克、烏克蘭等9國簽署合作備忘錄，今年更與美國國際無人系統協會合作，取得Green UAS認證系統授權，成為美國以外第一個取得綠色無人機認證的國家。
政府預算卡關 業界憂錯失「練兵」黃金期
經濟部則推動關鍵技術研發與產業鏈整合，規劃從2025年至2030年投入442億元，目標將台灣打造為全球無人機民主供應鏈的亞太中心，並力拚2030年產值達400億元。過程中希望透過中央採購需求，提供業者「練兵」機會，以內需帶動量產與技術成熟，進一步提升切入國際市場的競爭力。
目前各部會中以國防部率先啟動採購，4家得標廠商已交付超過3000架、總值68億元的軍用高規無人機，但仍不到原規劃數量的十分之一；教育部、內政部、農業部等採購計畫則尚未啟動。業界憂心，若預算持續因政治因素卡關，恐讓台灣錯失產業起飛的重要時機。
曹進平表示，台灣目前的努力方向是正確的，無人機發展不僅是一項產業，更代表國家經濟實力、國防韌性與整體國力的展現。他強調產業需要凝聚更多共識，政府也必須提供更完整的配套與資源挹注，才能整合能量，讓無人機真正成為台灣在國際競爭中的關鍵力量。
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