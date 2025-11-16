台中｜四季宜人的新社莊園花園城堡
新社莊園位於台中大坑風景區圈內的新社鄉，是一座宛如歐洲中古世紀的夢幻古堡。這裡坐落於海拔500至860公尺之間，擁有廣闊的綠地山林和四季宜人的氣候，是中台灣自然愛好者的絕佳旅遊選擇，步入莊園之中，眼前是層巒疊翠的山景與隨風搖曳的綠葉，讓人彷彿瞬間穿越時空，置身於中古歐洲的自然之境。
新社莊園花園城堡
電話：04 2582 5628
地址：新社區協成里協中街23號
每張門票贈送餐飲抵用券100元
全 票 ： 350元
半 票 ： 250元 (7~12歳、65歲以上)→民國99-104年次或46年次(含)前出生
˙博愛票：175元 (持有身心障礙手冊 、陪同者)
˙清潔費：50元
春節期間（初一至初五），不贈送餐飲贈送券
⟡贈送券不可合併使用，每張現抵單一商品
⟡六歲以下兒童免費。→民國105年次(含)以後出生
新社莊園的建築風格完美結合自然地貌，「因地造勢，依勢造形」，保留了最豐富的自然原貌。園區內的奇岩怪石與原木建築巧妙地融為一體，每一磚一瓦都充分展現了「化腐朽為神奇」的設計巧思。莊園的整體規劃不僅避免了與自然景觀的衝突，還讓建築渾然天成地融入山林，帶來與眾不同的視覺與心靈享受。
四季皆美，處處皆景。新社莊園四季氣候宜人，每個季節都展現不同的迷人風貌。
春天：山花爛漫，微風中散發著花香
夏天：綠意盎然，涼爽的森林步道成為避暑勝地
秋天：楓紅染山，讓人感受到一抹秋意浪漫
冬天：晨霧瀰漫，山林如詩如畫
中古歐風古堡：富有歷史感的建築設計，讓人忍不住拍照留念。
奇岩與原木建築：獨特的景觀設計，每一處都是藝術品。
無論是漫步在綠意盎然的山林間，還是流連於富有文化氣息的古堡之中，新社莊園都是一個讓人忘卻塵世喧囂的療癒天堂。這裡的每一處細節，都展示著與自然共生的精神，令人流連忘返。
相關連結
其他人也在看
女乘客「佔位大鬧自強號」 影片曝光網氣炸：怎麼又是妳？
台鐵每日乘載數百萬人次通勤旅遊，自14日發生女乘客佔用對號座，被鐵路警察抬下車大喊救命引起關注，沒想到15日在新竹站又發生搶座事件，該旅客同樣屢勸不聽且拒絕補票，大聲嚷嚷干擾不少人，最後也被警員帶下車，而有眼尖的網友發現，原來這兩名鬧事者竟是同一人，不禁哀嘆「台鐵到底什麼時候才有黑名單制度？」太報 ・ 1 天前
初鹿牧場｜台東親子景點 寬廣草原令人心曠神怡！
「初鹿牧場」是台東親子必遊景點，園區寬廣的草原令人心曠神怡，成群乳牛悠閒漫步的畫面療癒感十足；在牧場裡還可以體驗牧草餵食動物的樂趣，品嚐鮮乳冰淇淋的美味，是一處適合全家同遊的好地方。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
彰化4萬顆芬普尼雞蛋外流台中 葉彥伯點名「蛋行為何沒下架」
彰化縣文雅畜牧場有4萬顆芬普尼雞蛋外流到台中，有3萬顆恐已下肚。對此，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，根據抽驗結果，該場有持續性污染的問題，衛福部在11月10日宣布該場蛋品全面預防性下架，為何台中市梧棲區龍忠蛋行沒有下架，還在同一天讓台中市抽驗，應釐清是否有違反食安法。自由時報 ・ 1 天前
想讓孩子長高？醫師提醒：藥物非首選，「睡眠、營養與運動」才是關鍵
近年來，評估身高的風氣盛行，要不要帶孩子去看長高門診？什麼時候帶去看最合適？骨齡是什麼？要不要用青春期的抑制劑？要不要用生長激素？新竹國泰綜合醫院小兒科主治醫師廖曉茹提醒，若有這些疑問，家長應找小兒內分泌科的醫師諮詢，聽取專業建議。一年長不到四公分、性徵出現過早 應就醫評估協助廖曉茹醫師說明，首先要知道影響成人身高最常見的兩個因素：生長激素缺乏、性早熟。生長激素從兩歲開始主導小朋友的身高發展，若是小朋友的身高持續低於同年齡的第三百分位，或是1年長高的速度不到4公分，就需要懷疑小朋友有生長激素缺乏的可能性。除了先天性生長激素缺乏外，腦部腫瘤也是生長激素缺乏常見的原因之一；而生長速度趨緩，往往是腦部腫瘤的第一個表徵。因此，原本身高正常的孩子，生長開始偏離原本所屬的百分位，1年長不到4公分，更需要提高警覺，尋求小兒內分泌科醫師的評估。性早熟指的是女孩在8歲以前、男孩在9歲以前，出現第二性徵的發育。性腺荷爾蒙除了加速長高的速度外，也會加速生長板的癒合，若生長板提前癒合，往往會壓縮到小朋友長高的時間，而造成小朋友一開始比同儕高，最終成人身高卻不理想。由於現在小朋友營養過盛以及環境荷爾蒙的汙染，性常春月刊 ・ 1 天前
工研院：太陽能廠推利基產品與開發電廠 擴大出海口
（中央社記者張建中新竹16日電）台灣太陽能裝置量推進遭遇瓶頸，不過，政府政策有明確目標要達成，工研院估計，未來5年國內市場將有超過15GW需求，將是廠商的機會；不僅如此，除耕耘內需市場，業者可以同時開拓海外市場，發展利基型產品，跨足開發電廠，擴大產品出海口。中央社 ・ 1 天前
恐遭歐洲駐台機構封殺？ 鄭麗文「曬合照」打臉
國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪，因為說出俄羅斯總統普丁不是獨裁者引發爭議，鄭麗文今天（16日）在臉書發文，還曬出與德國在台協會處長狄嘉信會面照片，打臉恐遭歐洲國家駐台機構封殺的傳聞。 鄭麗中廣新聞網 ・ 1 天前
美式足球名人堂傳奇伊斯利逝世 享壽66歲
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）曾入選職業美式足球名人堂的伊斯利（Kenny Easley）昨天過世，享壽66歲。他被譽為大學美式足球和職業美式足球聯盟（NFL）史上最優秀的安全衛之一。中央社 ・ 1 天前
內湖公司聚餐首選！結合川菜與客家菜的創意佳餚，旗魚芋頭米粉盅廣受好評，稻草牛柔軟多汁超推薦
跟著先生公司聚餐，來到鄰近捷運西湖站的巷上食璞川菜客家菜，由擁有30年以上川菜經驗以及20年的客家料理經驗的主廚坐鎮，菜色以川菜、客家菜等創意佳餚為主，不僅精緻充滿視覺效果，調味料理上更滿足味蕾，吃過不會失望的內湖好吃餐廳。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
這些你都知道嗎？各種拉麵日文用語教學
日本的代表美食「拉麵」，在日本全國各地都有許多店舖，也是當地美食的龍頭。拉麵不可或缺的基本要素就是麵和湯。而麵的種類有分成粗麵、細麵等，湯頭的部分也有豚骨、海鮮等等的湯頭，再加上配料等等，包含這些豐富用料的拉麵美食，都有著各自的獨特用語。因此這次我們就要介紹給大家，只要知道並記起來就很方便的拉麵日文。在知道這些拉麵日文後，相信大家去造訪拉麵店時，會更盡興更有樂趣喔！LIVE JAPAN ・ 1 天前
台中七期高質感燒肉新選擇！訪八和和牛燒肉專門店，享用A5和牛多部位拼盤，還有每日限量女王派
台北米其林推薦的頂級燒肉插旗台中七期！「八和和牛燒肉專門店」台北目前有「安和本店」、「敦北二號店」兩間，Google 評價都在4.8以上相當高，而且連續多年榮獲米其林餐盤推薦，更有「燒肉界勞斯萊斯」美譽很厲害，想不到現在在台中就吃得到，當然要來嚐鮮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台東媽祖熱氣球墨西哥升空！驚豔萊昂國際熱氣球節
全球熱氣球界年度盛事「墨西哥萊昂國際熱氣球節（Festival Internacional del Globo, León Mx, FIG）」，於墨西哥當地時間11月14日清晨在萊昂都會公園開幕。台東縣政府與台東天后宮共同打造的全球唯一Q版媽祖熱氣球，首度亮相拉丁美洲，與全球25個國家頂尖飛行團隊一自由時報 ・ 1 天前
美味兼具營養！國健署教你4步驟做出小米南瓜粥
小米是台灣原住民族傳統的重要作物，具有耐旱、適應力強等特性，不僅承載族群歷史記憶，更是日常生活中重要的糧食來源與文化象徵。其中，以小米結合南瓜所熬製而成的「小米南瓜粥」，更是一道兼具營養、風味與意義的經典料理。 國健署指出，小米屬於全穀類食物，富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、維持腸胃健康；同時亦桃園電子報 ・ 1 天前
日本福井110年洋食名店！醬汁炸豬排蓋飯發祥地，古早味炸豬排配酸甜濃郁醬汁，炸物控必朝聖
雖說我吃、也寫了很多星級米其林，但終究我最愛的還是鄉下的老店，比方說光是我最愛的鳥取就去了18次...另一個我想一直去的地方莫過於北陸，尤其是福井，雖然目前為止只去過兩次。前篇分享了一家同樣是福井米其林+tabelog百名店(3.71)的「けんぞう蕎麦」，今天再來說說同樣雙殊榮的「ヨーロッパ軒 」，這家百年老店不止在福井人盡皆知，即便整個北陸都大大有名。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 19 小時前
彰化 興賢書院：免費參觀，百年書香古蹟，一秒穿越清朝
說到彰化員林，你第一個想到的是什麼？員林美食？員林夜市？還是隱藏版的秘境咖啡廳？如果你是熱愛探索文化古蹟、喜歡拍照打卡，或者單純想找個免費的景點走走，那「興賢書院」 絕對值得你列入清單。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
科工館2025永續農村食農開箱 展現臺灣食農永續新能量
【記者 王雯玲／高雄 報導】為鼓勵各界加入推廣食農教育，由農業部農村發展及水土保持署指導，並由國立科學工藝博物台灣好報 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 5 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 6 小時前