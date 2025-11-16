台中｜四季宜人的新社莊園花園城堡

新社莊園位於台中大坑風景區圈內的新社鄉，是一座宛如歐洲中古世紀的夢幻古堡。這裡坐落於海拔500至860公尺之間，擁有廣闊的綠地山林和四季宜人的氣候，是中台灣自然愛好者的絕佳旅遊選擇，步入莊園之中，眼前是層巒疊翠的山景與隨風搖曳的綠葉，讓人彷彿瞬間穿越時空，置身於中古歐洲的自然之境。

新社莊園花園城堡

電話：04 2582 5628

地址：新社區協成里協中街23號

每張門票贈送餐飲抵用券100元

全 票 ： 350元

半 票 ： 250元 (7~12歳、65歲以上)→民國99-104年次或46年次(含)前出生

˙博愛票：175元 (持有身心障礙手冊 、陪同者)

˙清潔費：50元



春節期間（初一至初五），不贈送餐飲贈送券

⟡贈送券不可合併使用，每張現抵單一商品

⟡六歲以下兒童免費。→民國105年次(含)以後出生

新社莊園的建築風格完美結合自然地貌，「因地造勢，依勢造形」，保留了最豐富的自然原貌。園區內的奇岩怪石與原木建築巧妙地融為一體，每一磚一瓦都充分展現了「化腐朽為神奇」的設計巧思。莊園的整體規劃不僅避免了與自然景觀的衝突，還讓建築渾然天成地融入山林，帶來與眾不同的視覺與心靈享受。

四季皆美，處處皆景。新社莊園四季氣候宜人，每個季節都展現不同的迷人風貌。

春天：山花爛漫，微風中散發著花香

夏天：綠意盎然，涼爽的森林步道成為避暑勝地

秋天：楓紅染山，讓人感受到一抹秋意浪漫

冬天：晨霧瀰漫，山林如詩如畫

中古歐風古堡：富有歷史感的建築設計，讓人忍不住拍照留念。

奇岩與原木建築：獨特的景觀設計，每一處都是藝術品。

無論是漫步在綠意盎然的山林間，還是流連於富有文化氣息的古堡之中，新社莊園都是一個讓人忘卻塵世喧囂的療癒天堂。這裡的每一處細節，都展示著與自然共生的精神，令人流連忘返。

