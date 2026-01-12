台中 國有地變垃圾場 國產署允改善

台中市自由路立體停車場後方國有地長期遭人棄置垃圾，國產署去年12月26日遭裁罰1200元並於同月29日完成清理，但昨天現場又充斥垃圾。（林弘笙攝）

台中市東區自由一街與自由二街口，位在自由路立體停車場後方的一處國有地長期遭人棄置垃圾，國有財產署中區分署民國114年12月26日遭裁罰1200元，同月29日完成清理；環保局東南區清潔隊表示，1月6日前往稽查，現場再度堆積垃圾，已發函要求國產署中區分署於1月15日前完成改善，並建議修復空地周邊圍籬、加裝監視設備，才能有效解決問題。

市議員陳雅惠表示，多次接獲民眾陳情，指該筆國產署所有的土地長期遭棄置垃圾，但環保局過去僅發函要求國產署中區分署改善，清完即結案，導致垃圾一再回流，問題始終無法根本解決，環保局應強力督促國產署中區分署盡速清除垃圾、修復圍籬並且加裝監視設備，從源頭防堵違規棄置行為，徹底改善環境，還給居民一個安全、乾淨的生活空間。

環保局東南區清潔隊隊長陳瑜芳表示，針對該筆國有地遭棄置垃圾，清潔隊已於去年12月26日依《廢棄物清理法》裁罰1200元，國產署中區分署並在同月29日完成清理；該清潔隊今年1月6日前往稽查，現場依舊有廢棄物，1月8日再發函要求國產署中區分署須於1月15日前完成改善，否則將依法開罰2400元。

國有財產署中區分署回應，將於1月13日完成現場垃圾清除作業，並在1月14日修復周邊圍籬，後續也將研議加裝監視設備措施，期盼改善環境問題，還給市民整潔的市容。