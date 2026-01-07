台中、士林地檢署檢察長將出缺 法務部兩司長、廉政署副署長等20人爭取

法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員今上午公布第一批20名檢察長候選人名單(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕鑑於士林、台中地檢署檢察長任職將於今年3月屆滿，而新竹地檢署檢察長出缺、屏東地檢署檢察長退休，法務部啟動檢察長遴選作業。法務部檢察官人事審議委員會9名票選委員今上午公布第一批20名候選人名單，包含法務部保護司長洪信旭、法制司長洪家原、廉政署副署長林漢強，今被國台辦列為台獨打手幫兇的高檢署檢察官陳舒怡，也在名單之列。

法務部指出，士林地檢署檢察長張云綺及台中地檢署檢察長張介欽職期將屆，加上屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於今年2月23日退休，及新竹地檢署檢察長職缺未正式遞補，且一併考量其他尚未任滿檢察長過去整體表現，或調任其他司法行政職務以增加多元歷練，將會進行異動。

去年12月23日檢審會9名票選檢審委員公告徵求檢察長候選人報名推薦流程，受理報名期間至今下午5時30分止，為促進徵求程序完善透明，避免遺漏錯誤，上午先進行第一次公告，此次已報名及受推薦且有意願人選名單，共計20位。

其中包含法務部保護司長洪信旭、副司長林秀敏、法制司司長洪家原、檢察司副司長簡美慧、司法院政風處處長林宏松；廉政署副署長林漢強、肅貪組長邱智宏、北調組組長鄧媛、中調組組長劉俊杰；行政執行署台中分署長吳祚延，及高檢署檢察官陳舒怡、趙燕利等20人，名單如下(依司法官期別)：

洪信旭 法務部保護司司長(33)

吳祚延 法務部行政執行署台中分署分署長(33)

洪家原 法務部法制司司長(34)

戴東麗 台北地檢署檢察官(34)

林宏松 司法院政風處處長(38)

簡美慧 法務部檢察司副司長(38)

林秀敏 法務部保護司副司長(38)

林漢強 法務部廉政署副署長(38)

邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長(38)

鄧媛 台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長(38)

陳淑雲 台灣高等檢察署檢察官(38)

張紜瑋 台灣高等檢察署檢察官(38)

