台中 壯漢大鬧急診 重拳擊飛男護師

台中澄清醫院中港院區驚傳醫療暴力事件！體重達108公斤的26歲林姓男子因酒後與妻子吵架自殘，21日凌晨4時由救護車送往醫院急診，未料林男到院後情緒激動且暴走，不僅拒診，甚至瘋狂追打醫護人員。詹姓資深男護理師在說明病情時，遭林男以重拳襲擊頭部，當場被打飛跌臥病床短暫昏厥，因腦震盪須住院觀察，最快23日才能出院。院方強烈譴責暴力，強調絕不姑息，將協助詹男訴諸法律。

據了解，林男到院時滿身酒氣，情緒躁動不安，面對醫師試圖進行傷口診療與縫合時，不但極度不配合，更突然衝下病床企圖攻擊醫師。經院方警衛與家屬介入，將林男帶至診間門口讓他冷靜後，詹姓護理師上前向林男妻子說明後續治療流程時，林男竟再度情緒失控，涉嫌突然朝詹的頭部右側猛揮重拳。

根據院方監視器畫面顯示，林男出拳力道驚人，詹姓護理師遭受重擊後當場「噴飛」跌臥在一旁病床上，一度失去意識。事發當下，護理站櫃台內一名男員工見狀，立即飛身跨越櫃台衝出阻攔林男，避免傷害擴大。醫師杜承哲隨後在臉書公開讚揚該員工在關鍵時刻奮勇救人。受傷的詹男經檢查後確認有頭部外傷、腦震盪、臉部擦挫傷，並伴隨噁心、嘔吐及視力模糊等症狀。

有在場人士說，詹姓護理師幸好身後是病床，若直接跌臥地面、後腦著地，後果恐不堪設想。

澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏表達強烈譴責，強調院方秉持「醫療暴力零容忍」立場，受害者當時正履行職責卻遭暴力相待，令人氣憤。全案已通報衛生局並報警，將全力協助受害員工提告，林姓男子已由警方依違反《醫療法》與傷害罪嫌移送法辦。