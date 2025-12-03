台中「多爾滾男」疑碰瓷？白天速食店前翻、晚上馬路上滾 警怒出手要罰了

「多爾滾男」在大里中興路當街打滾，警方認定為反《道路交通管理處罰條例》，將傳喚說明。翻攝Threads

台中大里街頭近日出現1名「多爾滾男」，先是在速食店前地上打滾，隔天又跑到車潮不斷的中興路快車道躺地翻滾，嚇壞路過駕駛、喇叭聲四起。警方表示，此舉已嚴重妨礙交通，將通知男子到案並依法開罰；影片在網路上傳，有網友質疑：「他是不是碰瓷？」

目擊者透露，當時他從台中大里某速食店內走出來時，看到「多爾滾男」倒在交叉路口的分隔島上翻來滾去，拖鞋整齊擺放在一旁，他還以為發生交通事故，正考慮是否要報警，豈料男子突然自己「彈起」，毫髮無傷地繼續滾，令他哭笑不得。

還有其他網友表示，隔日在大里區中興路一段看到該男子用力「滾進滾出」，動作誇張到讓人以為在拍街頭劇場，網友調侃：「演技十足，下次可以換個劇本」。部分民眾則語帶無奈，「昨天有遊民紅燈跑上車，今天又有人馬路上打滾，台中街頭越來越精彩」。

網友拍下畫面PO上Threads後迅速引發討論，許多人驚呼「以為車禍、結果是『多爾滾』在街頭上演！」也有人直指男子疑似「假車禍、真碰瓷」，部份網友表示關心，認為他可能酒醉。

對此，轄區霧峰分局指出，影片中男子突然在中興路一段快車道上倒地打滾，來往汽機車嚇得急按喇叭，深怕一不小心輾到；雖然沒有民眾報案，但男子行為已經「足以阻礙交通」，明顯違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，可處新台幣500元罰鍰；警方表示，將通知男子到案說明，釐清真正原因，也會對相關行為進行勸導與裁罰，避免再度上演街頭版「多爾滾」。



