台中 大安肉品市場 拍賣價格穩 春節豬肉供應無虞

針對黑豬問題，台中大安農會總幹事蔡建宗表示，大安肉品市場黑豬拍賣僅占場內4％，所以影響應該不大。（温予菱攝）

民國115年春節將至，豬肉需求大漲，適逢去年台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，中央一度下令全台豬隻禁宰、禁運，再加上廚餘禁令上路恐衝擊黑豬市場。對此，台中大安農會總幹事蔡建宗7日表示，大安肉品市場拍賣已恢復到去年的水準，黑豬部分因僅占場內4％，影響應該不大，至於春節的豬肉需求，將持續跟豬農調配，強調市場的豬肉供應無虞。

驅走非洲豬瘟陰霾，對於豬瘟危機解除後重啟拍賣供應狀況、廚餘養豬禁令上路，將來豬農不能使用廚餘飼養豬隻，對黑毛和白毛豬隻衝擊及肉品拍賣市場是否受到影響，蔡建宗說，全台豬隻拍賣市場包括大安肉品市場配合政策，有秩序的出豬拍賣，截至昨天都非常順利。

廣告 廣告

蔡建宗表示，起初重返拍賣時，因為15天禁令，有大豬體重超重及總量管制問題，農業部每周都會跟各肉品市場開會，適當滾動式檢討，所以大安場價格平均落在每公斤90元上下，還在豬農可以接受的水準。

蔡建宗也說明，目前大安拍賣情形已恢復到去年的水準，6日豬肉拍賣每公斤平均價格86元，比去年降幾元；7日則拍出1832頭豬隻，平均重量126.25公斤，每公斤平均價格87.18元。

針對黑豬問題，蔡建宗表示，廚餘禁令上路後，黑豬影響不大，目前還是正常出豬，價格也非常平穩。