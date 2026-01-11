台中「大茗」飲品驚現蟑螂卵 食安處展開稽查、店家立即停業清消

大茗飲料中驚見異物。（翻攝自大茗IG）

台中一名網友昨（10日）在手搖飲店「大茗」購買飲品飲用時，驚見其中有紅褐色長方形異物，且外觀帶有鋸齒狀紋路，疑似蟑螂卵鞘，嚇得當場吐出。原PO隨後將飲品拿回店家確認，不料店員竟當場捏爆異物，不明液體險些濺到原PO身上。大茗發出聲明並道歉，宣布台中一中店停業清消，並全面檢視原料、儲放與作業環境。台中市食安處今（11日）表示，將派員前往稽查

原PO昨飲用飲料時，發現其中含有紅褐色長方形異物，請店家確認時，店員卻當場捏爆異物，還說是「蕎麥」。原PO質疑，「蕎麥是實心的種子，捏碎是粉狀，怎麼會爆漿？」雖然店家隨即退費並補償飲品，但原PO內心已產生陰影並立即通報1999。

事件曝光引發網友熱議，多數認定「那就是蟑螂蛋」並呼籲檢舉，同時有人指出蟑螂卵鞘的鋸齒數量甚至可判斷內部蟑螂數量，批評店家處理方式不當，嚴重影響顧客安全與信任。

對此，台中市食安處今（11日）透過文字稿表示，將派員前往稽查，稽查重點包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項，查獲不符合食品良好衛生規範準則情形，將依法要求業者於限期改善，如複查仍不合格，得處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

大茗公司事後發表聲明道歉，宣布事發的台中一中店自1月11日起停業清消，全面檢視原料、儲放與作業環境，並啟動內部人員SOP教育，避免類似情況再次發生。公司強調，食品安全與顧客信任為核心價值，會配合主管機關查驗，並持續監督改善措施落實，確保消費者安心。





