台中 大雅六寶派出所落成 盧祝無案可辦

台中市長盧秀燕（穿紅衣者）9日赴大雅分局六寶派出所參加辦公廳舍新建工程落成典禮。（温予菱攝）

台中市大雅區9日迎來區內第3間警所「六寶派出所」，台中市長盧秀燕表示，這是她任內新增的第7間警所，她不會祝福業務興旺，而是期許派出所落成後，事事平安及交通順利，讓六寶員警無案可辦。

大雅分局六寶派出所辦公廳舍落成典禮昨舉行，包括盧秀燕、議員蕭隆澤、吳呈賢、吳建德等人與會。警察局說明，六寶派出所建物民國111年開工，去年4月竣工，為地下一層、地上二層建物，建坪323.95坪，總經費達7384萬餘元，由中央地方各出一半。

盧秀燕昨罕見身穿亮紅外套亮相引發關注，她說，台中是極少數人口不減反增的城市，警力、派出所等都要增加以維持治安交通，六寶派出所落成，就是台中市迎喜事，所以特別穿紅衣，並說明這是她任內增加的第7間警所，今年還有大甲分局改建將成第8間。

盧秀燕表示，大雅區原本只有馬岡跟大雅派出所，隨著地方人口增加，交通更加繁忙，像是鄰近的國際機場、中科產業等地，除星宇航空這個月宣布，將加開從國際機場直飛日本外，中科產業也不斷擴展，吸引人口進駐，所以必須加強部署。

盧秀燕說，六寶派出所工程原先編列預算近5000萬元，但隨著原物料上漲，後續追加2500萬元，總預算達7384萬1000元。盧也感謝立委楊瓊瓔爭取增設派出所，以及前議員吳顯森協助選址，該用地原為槌球場，變更過程中需與球團溝通協調，為此她協調相關單位，確保運動權益不受影響。

盧秀燕表示，派出所落成後，希望警察同仁持續加強訓練以維護地方治安，特別的是，她不會祝福業務興旺，而是希望事事平安及交通順利，員警能夠無案可辦。