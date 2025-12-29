台中「太平長億公托」開幕！全市增至48處

台中市第48處公托「太平長億托嬰中心」在今天(29日)開幕，提供0到2歲嬰幼兒日間托育服務，盧秀燕強調，台中市公托收費是六都最平價，家長每月只需付1500元，明年更將推出新計畫，針對多胎家庭提供加碼補助，減輕育兒家庭的負擔。

圖／TVBS

台中市長盧秀燕vs.小朋友：「壓壓。」

台中市長盧秀燕開啟媽媽模式，和小小孩一起做春聯，貼上福字福氣啦，不只要送給小朋友祝福還要送台中市的爸媽一份好消息。

公設民營的太平長億托嬰中心29日正式開幕，這也是台中市第48處公托。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕：「我們不但太平今天第5個，明年還有一個，就在我們新的區公所裡面，所以明年會開第6個，還會再增加。」

盧市長補充，台中的公托收費是六都最平價，家長每月只需要自付1,500元，減輕育兒家庭負擔，明年市府更推出「愛胎萬計畫」，第一、二胎持續補助2萬，第三胎開始每多1個孩子加碼1萬，生越多補助越多。

家長：「總共有60幾個還70幾個，然後抽40個名額這樣子，對，所以還是有很多人在候補，所以我覺得很幸運。」

社會局表示太平長億托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照顧40名0到2歲幼兒，中心將協助家長申請托育費用補助，只要設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，父母或監護人一方設籍在台中市，且符合收托資格都可以報名登記。

更多 TVBS 報導

國民黨台中市長提名協調中 盧秀燕笑問這藍委：要報名嗎

民調／非洲豬瘟衝擊告段落？ 盧秀燕市政滿意度「仍破6成」

嘆國家被逼上失速列車 卓揆盼挺院版財劃法

台中跟進普發5萬？盧秀燕表態：「若符合這前提」非常願意發

