台中 學子義煮送暖 孤老提早圍爐

弘道老人福利基金會與全美世界、興大附農13日攜手舉辦百人圍爐餐，邀請弱勢長輩提早圍爐，共300多人齊聚。（林弘笙攝）

弘道老人福利基金會與國立中興大學附屬台中高農13日以傳統戶外辦桌形式，邀請80位弱勢長輩提早圍爐，在校園內席開25桌，現場由141名興大附農餐飲科學生擔任「1日孫子」，從清晨開始備料、掌廚與上菜，為長輩們帶來久違的年節氣氛。

圍爐餐會在學生舞蹈與鍋碗瓢盆中揭開序幕，興大附農校長簡慶郎化身財神爺發送糖果祝福，外場學生排成一列進行上菜秀，志工協助夾菜、盛湯，搭配現場樂團演奏經典老歌，讓阿公阿嬤重溫過去吃辦桌的記憶，長輩們都笑容滿面，現場共300多人齊聚十分溫馨。

廣告 廣告

76歲張奶奶表示，丈夫去世後她罹患大腸癌，8年來獨自對抗病痛，不禁哽咽說「已經20多年獨自過年，還曾在除夕夜孤單難過落淚。」去年首次受邀參加圍爐餐會，感受到有人陪伴的溫暖，今年再度受邀，「雖然沒有親人在台灣，但基金會的志工就如家人般持續陪伴她，真的非常感動。」

退役空軍張爺爺分享，他年輕時曾參加「五燈獎」，昨特地穿著空軍制服來到現場彈奏月琴，演唱〈雨夜花〉、〈青蚵嫂〉，獨居多年的他，月琴已是生活中重要的精神寄託，這次能在餐會中演出，感到格外有意義。

興大附農已連續6年投入弘道圍爐公益活動，今年餐飲科共141名學生服務長輩，菜單以台灣菜為主軸，將各縣市農特產融入菜色，並考量長輩牙口也調整料理軟硬度，學生從6月開始設計菜色反覆試煮，13日展現出半年來的成果，烹煮出250道豐盛佳肴。