台中「官方認證」爭議店 貼公文警示 續拉客。(圖／TVBS)

台中市政府首開全國先例，在爭議店家玻璃門上貼出消保警訊公文！該店家以貼紙、填問卷為由引誘消費者進店後強力推銷商品，受害者多為20歲以下年輕人，最高消費金額達20萬4千元。儘管該店家多次遭投訴，並不斷更改店名，但銷售手法始終如一。台中市府表示，由於違規情節重大，決定張貼消費警訊告示，但民眾認為這樣的警告方式效果恐怕有限。

台中「官方認證」爭議店 貼公文警示 續拉客。(圖／TVBS)

台中豐原中正路某店家，因為常以話術推銷消費者購買高價產品，多次遭申訴，甚至也被裁罰過，是當地人口中的黑名單，台中市消保官28號一早到店家門口，貼上全國第一張"消費警訊公文"，直接讓店家成了官方認證的爭議店，但被貼公文後，店員照常在門口拉客，有民眾認為公文字體小，不容易察覺。

廣告 廣告

有民眾表示，這樣的警告方式可能效果有限，「可能要掛紅布條才知道吧」。(圖／TVBS)

這家爭議店家在當地已是惡名昭彰，許多豐原居民都對其避而遠之。台中市府表示，該店家即使被裁罰後仍未改善銷售手法，甚至被發現指導學生欺騙家長，協助他們透過融資公司進行無卡分期購物。由於違規情節重大，市府決定張貼消費警訊告示，但這張貼在玻璃門上的公文字體較小，加上是全國首例，民眾不熟悉，很難立即察覺其意義。

台中市府表示，該店家即使被裁罰後仍未改善銷售手法，甚至被發現指導學生欺騙家長。(圖／TVBS)

有民眾表示，這樣的警告方式可能效果有限，「可能要掛紅布條才知道吧」，也有民眾認為，即使看到公文，仍需自行判斷是否進店消費。值得注意的是，此公文張貼期限並非永久，到今年12月27日就能自行移除。雖然該店家多次遭消費者投訴，並不斷更改店名，但銷售手法始終如一。

更多 TVBS 報導

詐團榨乾「銀髮族」！假車貸合約 騙奪房產

