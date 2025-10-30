台中「廚餘之亂」 議員再爆掩埋場倒廚餘未鋪防水布

林德宇批台中市廚餘設施空轉4年出現「廚餘之亂」。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爆非洲豬瘟後，台中市處理廚餘亂象四起，台中市議員林德宇今在議會質詢時質疑，環保局提供12處掩埋場供倒廚餘，竟未鋪設不透水布，憂恐污染地下水更成環境污染，廚餘設備空轉4年釀「廚餘之亂」；但環保局長陳宏益說，啟用的廚餘掩埋場均是依中央指引設在衛生掩埋場，建場時均有設不透水布。

林德宇指出，台中爆非洲豬瘟至今第9天，豬瘟第一案例怎麼發生的，農業局迄今說不清楚，連廚餘處理都亂七八糟，全台都有禁養豬的廚餘處理問題，只有台中出現「廚餘之亂」，除出現12個廚餘「燕圾湖」，甚至環保局在開放倒廚餘前，是否有進行鋪設不透水布做防水處置。

廣告 廣告

環局：衛生掩埋場建場時均有鋪不透水布

陳宏益表示，中央的指引必須在衛生掩埋場，所以12處暫置坑都在衛生掩埋場，符合中央規定。

林德宇指他「偷換概念」，既有的衛生掩埋場下雖有鋪不透水層，但這次在上方新挖的坑，根本沒有再另鋪設不透水布。

陳宏益強調，中央有到各縣市輔導，各縣市要求都一樣，條件要在衛生掩埋場執行廚餘傾倒，衛生掩埋場下方已有不透水布。

林德宇說，2021年他就曾在議會質詢台中設高速發酵的廚餘處理場，當時台南市、新竹市都在做，結果這次非洲豬瘟疫情傳出後，台南這次1天可以處理40噸的廚餘，台中4年過後高速發酵場仍掛零，「荒腔走板，空轉4年」，假如台中當時有做，今天就不會出現「廚餘之亂」，引起更大的恐慌。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

新竹縣廚餘處理廠廚餘量爆炸 今宣布暫停收運家戶廚餘

台中斃死豬送雲林燒 中市府：化製車三聯單「甲聯」有塗改

空拍曝光！霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口

