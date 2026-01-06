台中 廚餘機補助防先買後退 中市府出招

民國116年起全面禁止廚餘養豬，而家戶廚餘則從今年起禁止養豬，台中市政府提供每戶每台5000元補助，每戶限1台，1萬台補助名額引發登記熱潮，市長盧秀燕6日表示，為防「先買後退」卡位弊端，鑑賞期後才會核撥補助。綠營則要求補助社區大樓購置大型廚餘機，並促辦理外埔綠能生態園區生質能二期、高效堆肥設施和黑水虻去化建置。市府強調，二期年底將試運轉，大型廚餘機補助評估中。

廚餘禁養豬政策上路後，台中每日280噸廚餘去化棘手，市府推出補助購買家戶廚餘機，自2日開放申請，截至6日下午5時逼近7000件，因限量1萬台，市面上更嚴重缺貨，2月才能到貨。

盧秀燕昨在市政會議強調，市民因落實垃圾分類，把廚餘及垃圾分開丟，所以禁止廚餘養豬政策上路後，廚餘去化在台中變成大問題，由於廚餘機每台補助5000元，金額不小，對於外界關心要不要加碼問題，需進一步盤點及調撥經費，有消息會對外報告。

盧秀燕指出，廚餘機補助申請踴躍，為防止「先買後退」卡位，市府祭防弊措施，待商品鑑賞期過後約1個月核撥補助，確保公平。針對是否評估補助社區大樓購置大型廚餘機，經發局表示，盡快審慎評估。

台中市超過100萬家戶，1萬台補助名額僧多粥少，市議會民進黨團總召周永鴻痛批市府評估嚴重失準，應該增加名額，同時要求採納保全同業公會建議，評估補助社區大樓購置大型廚餘機。他強調，大型廚餘機能改善個別家戶處理時可能造成的油水阻塞管線問題，更能替清運價格談不攏的社區解決燃眉之急。

民進黨立委何欣純則重炮開轟，台中廚餘問題嚴重，豐原發生廚餘倒水溝行徑，要讓台中背上廚餘旗艦城汙名嗎？質疑市府團隊沒有作為。

環保局說明，外埔綠能生態園區藉由廚餘厭氧發酵後，可產生沼氣進行發電，109年啟用以來，平均每日處理110噸廚餘，二期園區擴建預計12月31日試運轉，屆時一、二期處理量將增至150噸。

市府亦規畫興建高效堆肥設施，預計7月15日前完成建置，每日約處理100噸廚餘；另分期引進黑水虻生物處理技術，每日約處理100噸，預計12月31日完成全期布建。