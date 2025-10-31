台中「廚餘海」又出包？議員揭包商連夜載土石遭退貨…鄭照新：絕對合規

記者吳泊萱／台中報導

行政院長卓榮泰30日前往視察台中文山掩埋場廚餘海，市長盧秀燕承諾加強覆土。（圖／資料照）

行政院長卓榮泰昨日（30日）親自視察台中文山掩埋場，了解「廚餘海」覆土處理進度，市長盧秀燕現場承諾會加強覆土。結果台中市議員江肇國深夜爆料，指控市府連夜調派包商載土進場，結果這些土充滿石頭土塊，根本不能用，包商又被全部請回。對此，台中市環保局回應，各種土方及土石的適用性，市府會謹慎使用，務必達到符合中央規定最好的覆土效果。

台中建設局養工處包商連夜載運土方至文山掩埋場，因砂土粒徑不符規定，又全數被退回。（圖／議員江肇國提供）

議員江肇國深夜在臉書發文指出，台中市長盧秀燕承諾加強文山掩埋場覆土，市府各局處連夜總動員，其中建設局養工處調派各區隊的包商載土進入文山場。但這些包商的土充滿石頭土塊，根本不能用。被質疑踢爆後，環保局也坦承土不符合規定，不能用來覆蓋廚餘，於是這些臨時被叫來的包商們又被請回了。

江肇國質疑究竟是哪位高官下令，要建設局養工處提油救火，並詢問環保局是否有依照中央標準，每50公分廚餘，使用30公分覆土。另外，若土不夠用，市府是否會偷偷使用非合規土壤。

台中市環保局強調文山掩埋場覆土完全依照中央指引，絕無使用不合規砂土。（圖／台中市政府提供）

面對外界質疑，台中市環保局主秘江明山今日（31日）於記者會上澄清，掩埋場使用覆土一切符合中央環境部規定，均選用粒徑較小的沙土。因昨日行政院長卓榮泰與市長盧秀燕視察後，認為必須加強覆土，所有市府團隊都想幫忙，所以建設局才主動提供土方，但環保局人員檢視後認為這些土方粒徑較大，已全部退回，掩埋場並未使用不合格覆土。

台中市副市長鄭照新則強調，台中現有的9處掩埋場，均依中央規定完成，且原定標準為覆土30公分，台中市府自主加強至50公分，所以各局處才主動提供支援，並非高官下令。另外，台中各掩埋場會持續與中央聯合認證、稽查，所以不可能使用不合規的材料。



