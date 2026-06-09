台中 廚餘清運費狂飆 餐飲業吃不消

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台中市一般事業廢棄物代處理費調漲93％後，部分餐飲業者反映廚餘清運費跟著上漲。圖為垃圾車進入文山焚化廠處理廢棄物。（馮惠宜攝）

台中市一般事業廢棄物代處理費5月底調漲93％，每公噸由約2250元調升至4340元，新制上路後不到半個月，成本壓力已外溢至餐飲業。有小吃店業者指出，合作廚餘回收業者以「政府調漲垃圾處理費」為由同步調價，每月清運費從約4000多元暴增至7000元，直呼難以負擔。

對此，台中市環保局表示，本次調整僅針對一般事業廢棄物代處理費，民生廚餘仍維持免費進焚化廠，並未直接調整廚餘收費，市場價格由業者依成本協議訂定，非政府訂價。

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環保局5月27日公告新收費標準，自5月28日起實施，調幅93％。環保局指出，此次調整主要反映焚化廠人力、油料及設備維護成本上升，以及飛灰處理支出增加，並參考鄰近縣市收費標準，落實「汙染者付費」原則。

這項新制實施不到半個月，就有餐飲業者反映廚餘清運費也漲了，在台中西屯經營便當店10年的陳姓業者表示，過去廚餘清運費每月約4000多元，今年已兩度調整，最近再漲至7000元，「房租、食材、人力都在漲，現在連廚餘處理費都飆不停」。

不願具名的清運業者坦言，一般事業廢棄物代處理費大幅調漲後，清運成本增加，部分業者可能將增加的成本反映在收費價格上，最終仍由餐飲業者承擔，甚至轉嫁到消費價格。

環保局表示，根據統計民國114年台中市文山、后里及烏日3座焚化廠每天總進廠量合計約1992公噸，其中一般廢棄物約1364公噸、約68.5％、一般事業廢棄物約628公噸、約31.5％。今年3座焚化廠已完成上半年歲修作業，運作正常，所有廢棄物均正常焚化處理。

環保局表示，依《廢棄物清理法》規定，焚化廠須優先處理一般民生垃圾，在量能有餘裕下，才受理一般事業廢棄物。但也強調，此次費率調整目的在反映實際處理成本，並非針對特定產業或進行限量管理，將持續監測廢棄物去化情形及市場變化。