台中 廚餘清運飆漲 議員促訂規範

台中市每天產生280公噸廚餘，元旦起家戶廚餘禁止養豬，全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，市議員3日抨擊清運業者坐地起漲，漲價甚至逾7倍，要求市府訂定公平交易規範。環保局表示，將增加核定進廠量且免收廚餘處理費，要求業者合理收費。

「廚餘清運漲價」成為社區大樓全面性問題！市議員楊大鋐接獲10個社區大樓反映，2日召集管委會與住戶座談。楊大鋐說，近日清運業者又坐地起漲，西屯區皇城街大樓從原本月收2000元漲至1萬4000餘元，「中央一張嘴，地方跑斷腿！」痛批政府沒有完整配套措施。

莊姓社區主委說，社區有400多戶，廚餘原處理費每月2000元，業者2月起要以桶計費，換算下來每月1萬4400元，哪吃得消。社區找原垃圾清運業者協助，業者同意月收3150元，但因市府祭出的廚餘進焚化廠免處理費只到2月底，業者也不敢貿然簽約，「3月以後怎麼辦？」楊大鋐嚴正呼籲，環保局應訂定廚餘清運公平合理交易規範，不能消極任由業者坐地喊價，讓市民荷包失血，環保局更應主動介入查察糾舉不肖業者趁火打劫漲價行為。

市府環保局指出，市府鼓勵社區原垃圾清運業者收受廚餘，今年2月底前，家戶與社區廚餘進焚化爐免收處理費，將視政策滾動檢討。另環保局也將增加核定進廠量且免收廚餘處理費，要求業者合理收費。

環保局指出，台中市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，截至2日止，共計718個社區大樓反映廚餘收運問題，經環保局介入協調後，原垃圾清運業者願承攬收運計631個社區，近9成獲解決，其餘加速媒合清運，必要時清潔隊將暫行介入。