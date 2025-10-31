台中「廚餘湖」溢流危機！ 王婉諭痛批：連喝乾淨的水都做不到

台中霧峰的廚餘湖有溢流危機，可能汙染水源。（圖／取自鄒明諺＠大里霧峰）





自從台中爆發非洲豬瘟之後禁止廚餘餵豬後，台中市將每日產生的200噸廚餘，倒進「霧峰廚餘湖」（廚餘大峽谷）。對此時代力量台中黨部執行長鄒明諺與黨主席王婉諭都秀出空拍照質疑，廚餘湖已經開始溢流，有波及到旁邊的水源的可能性。

王婉諭發文表示，從畫面中可以清楚看到，「廚餘湖」已經開始溢流，甚至波及到旁邊的水源，「請問台中市政府，你們到底在幹嘛？」

王婉諭指出，台中市政府不分熟廚餘、生廚餘，全都一股腦倒進垃圾掩埋場裡，甚至沒有依規定覆蓋土壤，任憑氣味四散，活生生製造出一座「廚餘湖」等到媒體、議員紛紛報導後，台中市政府直接禁止任何人進入。

王婉諭說，鄒明諺團隊拍下最新空拍畫面發現，雖然廚餘表面終於被覆上土壤，但周邊卻已經出現明顯的滲流與溢出痕跡，嚴重的是，這幾百公噸廚餘，就堆放在烏溪旁邊！

王婉諭強調，烏溪下游的阿罩霧圳，長年灌溉霧峰的農作，同時也是下游居民的重要生活用水來源，霧峰掩埋場已有二十年歷史，底層防水布早就老化失效，如今「廚餘湖」滲出的污水，極有可能直接滲入地下水，最終污染整條烏溪的水源。

王婉諭痛批，「請問台中市政府，為什麼台中人連喝乾淨的水都做不到？」非洲豬瘟的爆發，徹底揭開了台中市府荒腔走板的行政風格。獸醫從一個變四個、豬隻死亡數量兜不攏，現在連廚餘問題也搞不定，得過且過、出包連連，台中市政府已經不是偶發的失誤，而是制度性的失能。