台中「廚餘湖」溢流波及水源 王婉諭：盧秀燕責無旁貸

台中爆發非洲豬瘟，每天200噸的廚餘被倒進11座露天儲存場掩埋，其中霧峰象鼻坑的掩埋場被倒成近300噸「廚餘湖」。時代力量黨主席王婉諭指出，空拍畫面可見，「廚餘湖」已經開始溢流，甚至波及到旁邊的水源，呼籲盧秀燕市長停止閃躲，面對問題、承擔責任，「你對此責無旁貸」。

針對廚餘湖帶來的污染問題，王婉諭今天（10/31）在臉書發文表示，「請問台中市政府，你們到底在幹嘛？」自從非洲豬瘟疫情爆發，全國被迫全面暫停廚餘養豬。台中市政府也因此決定，把廚餘暫時集中到四大掩埋場，但廚餘處理是有規範的，不是亂丟就可以。

王婉諭指出，台中市政府不分熟廚餘、生廚餘，全都一股腦倒進垃圾掩埋場裡，甚至沒有依規定覆蓋土壤，任憑氣味四散，活生生製造出一座「廚餘湖」。等到媒體、議員紛紛報導後，台中市政府直接禁止任何人進入。

王婉諭說，為了一窺真相，時力台中黨部執行長鄒明諺帶著團隊親自拍下最新空拍畫面，發現雖然廚餘表面終於被覆上土壤，但周邊卻已經出現明顯的滲流與溢出痕跡。更嚴重的是，這幾百公噸廚餘，就堆放在烏溪旁邊！

王婉諭說明，烏溪下游的阿罩霧圳，長年灌溉霧峰的農作，同時也是下游居民的重要生活用水來源。霧峰掩埋場已有20年歷史，底層防水布早就老化失效，如今「廚餘湖」滲出的污水，極有可能直接滲入地下水，最終污染整條烏溪的水源。

「請問台中市政府，為什麼台中人連喝乾淨的水都做不到？」王婉諭質疑，堆放38.5萬噸垃圾的大里垃圾山、長年違規排放戴奧辛的漢杞焚化爐，已經是很誇張的環境亂象，如今再加上一座「廚餘湖」，這就是你們對待環境、對待人民的方式嗎？

王婉諭表示，非洲豬瘟的爆發，徹底揭開了台中市府荒腔走板的行政風格。獸醫從一個變四個、豬隻死亡數量兜不攏，現在連廚餘問題也搞不定。得過且過、出包連連，台中市政府已經不是偶發的失誤，而是制度性的失能。

