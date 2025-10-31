台中「廚餘湖」空拍畫面曝！溢流波及水源 她6字狠批中市府
政治中心／陳慈鈴報導
台中爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運至11月6日中午12時前，且將依疫情發展情況進行滾動調整。全台也禁止廚餘養豬，其中台中每天200噸的廚餘，該如何處理也成了問題。隨後有議員踢爆「廚餘山」，台中市政府立即禁止任何人進入掩埋場。然而，時代力量台中黨部執行長鄒明諺團隊揭露了當地的空拍畫面，主席王婉諭忍不住質問，「請問台中市政府，你們到底在幹嘛？」還以「制度性的失能」這6字狠批。
王婉諭指出，從畫面中可以清楚看到，「廚餘湖」已經開始溢流，甚至波及到旁邊的水源。請問台中市政府，你們到底在幹嘛？自從非洲豬瘟疫情爆發，全國被迫全面暫停廚餘養豬。台中市政府也因此決定，把廚餘暫時集中到四大掩埋場。但是，廚餘處理是有規範的，不是你亂丟就可以。
王婉諭表示，台中市政府不分熟廚餘、生廚餘，全都一股腦倒進垃圾掩埋場裡，甚至沒有依規定覆蓋土壤，任憑氣味四散，活生生製造出一座「廚餘湖」。等到媒體、議員紛紛報導後，台中市政府直接禁止任何人進入。所以，為了一窺真相，明諺帶著團隊親自拍下最新空拍畫面。結果發現，雖然廚餘表面終於被覆上土壤，但周邊卻已經出現明顯的滲流與溢出痕跡。
王婉諭說，更嚴重的是，這幾百公噸廚餘，就堆放在烏溪旁邊！烏溪下游的阿罩霧圳，長年灌溉霧峰的農作，同時也是下游居民的重要生活用水來源。霧峰掩埋場已有二十年歷史，底層防水布早就老化失效，如今「廚餘湖」滲出的污水，極有可能直接滲入地下水，最終污染整條烏溪的水源。
「請問台中市政府，為什麼台中人連喝乾淨的水都做不到？」王婉諭質疑，堆放38.5萬噸垃圾的大里垃圾山、長年違規排放戴奧辛的漢杞焚化爐，已經是很誇張的環境亂象，如今再加上一座「廚餘湖」，這就是你們對待環境、對待人民的方式嗎？
王婉諭表示，非洲豬瘟的爆發，徹底揭開了台中市府荒腔走板的行政風格。獸醫從一個變四個、豬隻死亡數量兜不攏，現在連廚餘問題也搞不定。得過且過、出包連連，台中市政府已經不是偶發的失誤，而是制度性的失能。
王婉諭更直接點名台中市長盧秀燕，「你對此責無旁貸，請停止閃躲，面對問題、承擔責任，再多的媒體包裝，也無法解決問題的本質。」
