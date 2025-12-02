台中 廚餘脫水傳出包 環局：測試中

因應廚餘含水率過高、影響焚化廠進料與爐溫穩定問題，台中市政府在文山焚化廠引進「廚餘固液分離系統」，號稱透過脫水程序可去除40％水分。但該設備剛進場測試便遭市議員江肇國踢爆「首日就停擺」，直指從流程、品質到量能「統統不及格」。對此，台中市環保局澄清，設備尚未正式運作，目前正依測試結果進行細部調整，尚未到「正式上線」階段。

台中市每日約產生270至300噸廚餘，因非洲豬瘟後全台禁止廚餘養豬改以焚化處理，卻因含水量過高造成文山焚化廠一度暫停進場；環保局長吳盛忠指出，第一套固液分離處理系統已於11月30日安裝，每小時可處理5至6噸，若採16小時兩班制，每日可處理約80噸；第二套設備將於近日進場，每小時再提供3至5噸處理量。

但這項被環保局視為改善廚餘處理的「祕密武器」，卻被江肇國發現在測試首日便被迫「暫緩」運作。他也列出三大缺失，首先是傾倒流程卡關，廚餘桶在傾倒口卡住，導致清運車在現場排隊等待，原本應加速的動線反而變成「多一道程序」，增加基層清運人員負擔。

第二項缺失是脫水品質不穩、機器難以操作。由於廚餘來源複雜、黏稠度差異極大，加上現場難以先行分類，使設備頻繁卡料，「丟1顆高麗菜進去，都可能讓設備卡住。」

第三項缺失則是處理量能不足。江肇國表示，環保局號稱「1小時可處理5噸」的設備，實際測試後每小時僅能處理3至4噸，換算1整天只能處理30噸，等於只處理1成廚餘，「剩下9成還是得直接丟進焚化爐燒。」

對於議員指控，環保局強調，該套系統目前仍是「測試與調整階段」，並未進入正式運轉，近期正依不同來源的廚餘特性進行細部優化，包括調整壓縮力道、改善卡料情形等；初步測試結果顯示，系統可去除約40％水分，有助降低廚餘含水率、提升焚化爐運作穩定度。

環保局進一步說明，此設備是市府部署廚餘「緊急應變計畫」的一環，待測試完善後將盡速投入連續作業，未來將視中央廚餘政策方向與後續運轉成效，評估增設機組擴大每日處理效能。