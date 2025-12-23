台中「張老師」公布青少年性價值觀調查 張麗莉：用愛陪伴不孤單

《圖說》「張老師」主任委員張麗莉（左）致贈《青春攻略》予台中市教育局，象徵公私協力共同守護青少年心理健康的決心。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中「張老師」23日公布青少年性價值觀調查結果，並分享近年來在青少年心理健康服務上的實務經驗。主任委員張麗莉表示，「用心傾聽、用愛陪伴」始終是「張老師」的服務核心，期待透過持續的陪伴與專業支持，讓青少年在成長過程中不再孤單，並在關係中做出更安全的選擇。

台中「張老師」「愛～陪伴向前行．讓愛延續2026」活動，公布調查顯示，青少年對性知識的正確理解約占七成，但仍有約兩成表示「不知道」，另有一成存在錯誤觀念；也有將近10.6%學生同意可以為了滿足雙方的生理需求，你情我願是可以發生性行為；未滿16歲的雙方發生性關係，即使是在兩情相悅的情形下也是違法的？答錯將近10.5%，回答不知道也高達16.3%。

外埔國中翁校長指出，從教育現場觀察，台灣青少年的性知識來源多來自新聞媒體與網路內容，學校與家長應正視全面性教育的重要性，而非將性議題視為禁忌或問題。青少年有權利獲得正確、充足的性資訊，學校也應持續推動以性別平等、相互尊重為基礎的性與情感教育，協助孩子學習尊重自己與他人。

《圖說》台中「張老師」呼籲重視陪伴青少年的五大關鍵行動。

張社工師則從實務中分享，許多青少年在親密關係中，常因缺乏正確資訊與界線概念而承受風險。透過與青少年討論關係界線，有助於建立「保護自己、尊重他人」的性價值觀；同時，與青少年建立一段正向且可被信任的「與大人之間的連結」，能提升其在遇到壓力與困境時的求助意願，讓問題能在安全中被看見與處理。

台中「張老師」中心林家正總幹事呼籲社會大眾與家長，重視陪伴青少年的五大關鍵行動：包括傾聽與支持；協助青少年建立清楚界線，學會保護自己並尊重他人。在關係中培養尊重他人身體與意願的態度，避免風險與傷害。遇到困難時，鼓勵青少年主動求助，不必獨自承擔。提醒家長與青少年都要照顧好身心狀態，必要時善用社會資源。

張麗莉主委強調，預防重於治療，「張老師」將持續透過1980安心專線、校園講座及多元心理健康服務，成為青少年與家庭最溫暖且堅實的後盾，衷心希望在生命中多放入一些愛，從幼小的幼苗開始培養他們堅強的心智。

活動中並致贈《青春攻略》予台中市教育局，象徵公私協力共同守護青少年心理健康的決心。