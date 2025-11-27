台中 復育有成 石虎現蹤鹿寮南溪

林業及自然保育署台中分署設置於鹿寮南溪的自動相機，今年8月捕捉到石虎身影，台中分署27日分享喜悅，並指鹿寮南溪的生態治理已見顯著成果，讓曾因災害滿是裸露土砂的河床，變成綠意盎然、野生動物生態廊道，對石虎棲地擴張是一大鼓舞。

根據林業署調查，鹿寮南溪位於大肚台地淺山保育軸帶，是國土生態綠網的重要區域，附近常見穿山甲、環頸雉等保育物種，但從民國102年衛星影像，可見整片河床曾是大面積黃褐色卵礫石裸露景象，生態環境相當貧瘠。

廣告 廣告

為改善生態情況，台中分署從111年起展開治理工程，在溪流中以多孔隙卵石建造固床工來穩定河床，歷經4年努力，近期除可看到溪流兩側綠意盎然，現地調查濱溪地帶也逐漸恢復原生植被，生態系正逐步重建，今年8月設置於鹿寮南溪的自動相機，更拍攝到1隻健康石虎的身影。

台中分署副分署長陳啟榮表示，相機拍到石虎是非常重要的里程碑，是20年來首次在當地確認石虎出沒，可見復育策略開始發揮作用。除了石虎，其他相機還拍到白鼻心、赤腹松鼠、環頸雉等野生動物，證明棲地功能恢復相當良好。

他說，根據台中地區長期監測資料，目前石虎族群在大安溪、大甲溪沿線已有穩定分布，112年在大甲溪左岸、接近國道3號交流道記錄到亞成體石虎出沒，這次鹿寮南溪再度拍到石虎，代表石虎族群在大肚山南北棲地都逐漸擴張，對復育工作是最佳肯定。