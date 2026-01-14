台中「打手基地」內鬥1死3傷！3殺人犯棄保潛逃…判刑12年5萬交保跑了

記者吳泊萱／台中報導

2021年台中大雅鐵工廠「打手訓練基地」，因幫派槍械大亂鬥釀1死3重傷。（圖／資料照）

2021年震驚社會的「台中大雅打手訓練基地」大亂鬥案，釀1死3重傷慘劇，負責人管芥寬先是被依殺人罪重判17年，後又逆轉判無罪，其餘成員則依殺人、組織等罪判12年至14年徒刑。怎料全案定讞後，執行卻狀況百出，繼先前共犯蔣啟勛、段傳叡棄保潛逃後，被判12年10月徒刑的殺人犯林家賢獲5萬交保後，如今也未到案執行，被認定棄保潛逃，目前台中地院已對3人發布通緝。

回顧案件發生經過，2017年負責人管芥寬在台中大雅區設立「打手訓練基地」，廠區內部配備籃球場、健身房，甚至有專業的「搏擊格鬥擂台」，提供成員住宿、鍛鍊體能，其實就是為幫派培訓專業打手的秘密基地，當時一共招募20人培訓。

廣告 廣告

2021年間，管男懷疑手下連男是叛徒，帶人將其手腳打斷。連男隨後率領13名同夥，持鎮暴槍、開山刀衝回基地復仇，將管男打成重傷並挑斷腳筋。然而，連男同夥在撤退時將受傷的連男遺留在現場，導致其遭到管男陣營後援包圍，最終被活活打死，身上還留有彈孔，現場血流成河。

負責人管芥寬一審被依殺人罪重判17年，但二審法官認為管男當時已被打成重傷倒地，無法指揮反擊，改依「主持犯罪組織罪」判4年6月，殺人部分獲判無罪。另外13名成員均依殺人罪重判12年至14年徒刑，全案於今年初定讞。

沒想到在入監執行階段，共犯卻接連上演「消失戲碼」。先是曾開槍射擊死者，被判刑13年8月的蔣啟勛，經檢方命20萬交保後，因未到案執行，被認定棄保潛逃；緊接著，被判刑12年10月的段傳叡，也獲20萬交保，近日入監時也音訊全無，棄保潛逃。

如今，另一名殺人共犯林家賢，遭判刑12年10月，被檢方諭知5萬元交保後，無故不到案，拘提也抓不到人，台中地院於1月7日認定林已棄保潛逃。目前檢警已對蔣啟勛、段傳叡、林家賢3人發布通緝令，正在追查3人行蹤。

更多三立新聞網報導

台中16樓外牆驚見神秘塗鴉！「雪糕刺客」到案急甩鍋：扯神秘人垂降犯案

「駕照被註銷」無照上路！82歲翁鬼切害4騎士慘摔…辯：只有一點點責任

台中母獨力扶養過動童！竟失控虐打孩子逼「跪地舔雞湯」…社會局急安置

台中和平墜橋意外！男自撞護欄噴飛…「墜3樓深」倒臥橋底慘死

