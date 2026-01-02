台中「打手基地」大亂鬥爆1死！ 又有犯嫌棄保逃逸

台中大雅打手訓練基地血案全案定讞後，執行階段卻接連出現重刑犯棄保潛逃情況。繼共犯蔣啟勛於今年3月拒絕到案執行後，另一名被判處12年10月徒刑的成員段傳叡，近日應執行入監時也未到案，台中地院已裁定沒入其20萬元保證金。

4年前釀死傷事故的打手基地，傳出2犯嫌在全案定讞後棄保逃亡。（圖／資料照）

這起震驚社會的案件發生於2021年，負責人管芥寬於2017年受人委託，在台中大雅區設立神祕工廠，內部配備籃球場、健身房，甚至設有專業的搏擊格鬥擂台，實則是為培訓專業打手的祕密基地，招募打手20多人進行培訓，提供成員居住、鍛鍊體能、搏擊格鬥。

案發經過起因於管芥寬懷疑手下連紹雄是叛徒，先帶人將連男打斷手腳連男為了復仇率領13名同夥，持鎮暴空氣槍、鐵鎚及開山刀等武器衝進工廠，將管男痛毆成重傷並挑斷腳筋，管男當時已奄奄一息。然而，連男的朋友將人打傷後跳上車逃逸，卻將連男留在工廠內，結果連男來不及撤退，結果反被活活打掃，最終釀1死3重傷的慘劇。

台中地院審理此案，起初依殺人罪判管芥寬17年徒刑，不過二審法官認為，依照相關事證相關槍彈應該是連男陣營所有，且管男被連男打成重傷倒地，沒辦法再指揮手下反擊打死連男，將殺人罪部分改判無罪，改依主持犯罪組織罪，處管男有期徒刑4年6月。

至於其餘13名成員，則是依殺人罪重判10年以上徒刑，並且全案定讞。

不過在進入到入監執行階段後，開槍打死連紹雄被判13年8個月的蔣啟勛，今年3月要執行時卻未到案，也拘提無著，法院裁定沒收20萬保證金，然而近日同樣涉案的共犯段傳叡，同樣在應執行日未到，音訊全無，遭法院認證逃亡，其20萬元保證金也遭沒入。

