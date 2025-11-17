台中 挺運動教育 運彩公會贊助國中

台灣運彩公會理事長何昱奇（左四）與台中市向上國中校長黃智暘（右二）簽署「3年贊助計畫」。（林弘笙攝）

17日是政府普發1萬元，ATM開放領取現金的首日，台灣運彩公會號召全台會員與運彩經銷商響應公益，宣布3年總計捐助200萬元給台中市向上國中，運彩公會理事長何昱奇與向上國中校長黃智暘昨天下午2時簽署合作文件，展現運動產業支持校園體育的實際行動。

黃智暘感謝立委羅廷瑋促成3年贊助計畫及運彩公會的支持，200萬元贊助將分為第一年100萬元、第二及第三年各50萬元，主要用於改善運動場地與訓練設備，提升學生訓練環境，活動進行中，該校棒球隊也傳回捷報，在114學年度國中聯賽軟式組奪下全國冠軍，展現學生訓練成果與學校在體育推動上的持續投入。

羅廷瑋指出，感謝運彩公會對基層體育的支持，近年政府、學校與民間力量逐步加大對體育的支持，提供學生更完善的運動環境，也讓家長可以放心讓孩子投入體育訓練，未來將持續爭取更多資源，加強基層培訓與體育環境建置，讓更多學生有機會展現天賦。

何昱奇說，以向上國中校友身分回到母校深感榮幸，運彩成立初衷即是促進國家體育發展，而棒球更是台灣體育長期重點項目之一；向上國中長期深耕棒球訓練，是地方體育的重要基地，此次捐助盼能強化基層運動環境，帶動更多企業投入校園體育發展。

何昱奇也呼籲，政府在國家運動政策應更重視學校端的長期需求，未來體育班制度若調整，政府與民間應同步配合，確保學生在穩定的訓練環境中持續成長。