台中 推廣滑輪板 海線親子同樂

為推動多元運動向下扎根，台中市運動局8日於梧棲區舉行滑輪板推廣活動，作為梧棲極限滑板場首場蛇板、滑板體驗活動，一早便有不少家長帶著孩子前來參與。運動局長游志祥表示，隨著滑板正式成為奧運競賽項目，掀起全民運動浪潮，不過滑板運動極度考驗平衡感、協調性與身體控制等能力，所以更需要一個安全的場地使用。

運動局昨於梧棲運動公園內的極限滑板場舉行滑輪板推廣活動，游志祥、台中市議員陳廷秀、梧棲區長溫國宏等人到場共襄盛舉。陳廷秀說，自己努力爭取增設滑板場，就是希望為海線的年輕朋友、極限運動愛好者，打造一個安全、完善又專業的運動空間，共享運動的熱情與活力。

游志祥表示，海線地區長期累積穩定的極限運動人口，隨著滑板正式成為奧運競賽項目，進一步帶動全民參與熱潮。游志祥期盼，透過此次推廣活動、結合運動安全宣導，除提醒民眾從事滑輪板及其他動態運動時，應戴頭盔等必要護具，也鼓勵市民走進運動場域，在友善、安全的環境中體驗滑輪板運動，希望藉由多元運動型態的接觸，培養民眾規律運動習慣，讓運動自然融入日常生活，從親子、社區開始扎根。

運動局說明，滑輪板運動結合平衡感、協調性與身體控制能力，適合不同年齡層循序學習，此次活動以入門體驗為主軸，安排專業教練於現場教學，從滑輪板構造認識、基本站姿、滑行與煞車技巧逐步引導，協助民眾建立正確操作觀念與安全意識。