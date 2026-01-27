即時中心／林韋慈報導

日前一份民調出爐，數據顯示台中市長選戰，民進黨台中市長參選人、立委何欣純支持度持續上升，在部分對比中已超越有意爭取國民黨提名的立委楊瓊瓔。何欣純今（27）日受訪表示，有不少中間選民對她抱持期待，尤其在年輕族群中的支持度大幅提升，願意「讓她做做看」，她期盼未來能以「市長換欣、台中創新」為目標，為台中開創新局。

何欣純指出，對於各項民調結果，她始終抱持開放態度，所有數據都會尊重，也視為鼓勵與鞭策。她表示，這份最新曝光的民調，與先前媒體公布的調查趨勢相近，不僅顯示她在年輕族群支持度明顯成長，整體支持度也持續向上，與未來可能對手的差距逐漸拉近。

何欣純進一步指出，民調同時反映出台中市民對於是否繼續由國民黨執政，已開始出現更多思考空間。「換黨、換人做做看」的支持比例已落在誤差範圍內，顯示中間選民對她有所期待，願意給她機會。她強調，未來若有機會承擔重任，將以創新思維帶領台中邁向新的發展方向。

根據《美麗島電子報》昨（26）日公布的最新民調，在假設對比情境中，國民黨立委江啟臣對上何欣純，支持度為43.9%對29.4%，江啟臣仍領先14.5個百分點；而在何欣純對上楊瓊瓔的對比中，支持度為33.7%對32.7%，何欣純小幅領先。至於市民對政黨輪替的態度，贊同國民黨延續執政者為37.8%，希望改由民進黨執政者為35.3%，兩者落在民調誤差範圍內。

另一方面，國民黨內部至今尚未就台中市長人選達成共識，國民黨地方人士普遍流露焦慮情緒，期盼傳出將於2月6日舉行的協調會議，至少能對人選產生時程與方式有所進展。國民黨立委黃健豪表示，並不奢望人選立刻拍板定案，但至少應訂出產生人選的時間表與機制。

原文出處：快新聞／台中「換欣」？最新民調超前楊瓊瓔 何欣純：中間選民期待上升

