台中 摩天嶺甜柿減產價揚 風味更佳

台中市甜柿進入產季，但今年受到天候影響，加上摩天嶺部分農民轉作其他作物，甜柿整體產量減少約1到2成，市場價格比往年同期高出約1成，今年採收期山區雨勢偏少，反而讓甜柿品質更好、甜度也更高。

農業局統計，全市柿子總栽培面積約3342公頃，可分為「甜柿」及「澀柿」兩大類，其中甜柿就占9成、達3240公頃，年產量約3萬6464公噸。甜柿在樹上自然脫澀，採收後能直接食用，且顏色討喜廣受市場青睞，常見品系包括次郎、花御所與富有，產期集中在10月中旬到12月。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉指出，近年極端氣候明顯，高溫讓摩天嶺地區出產的甜柿著色不佳、品質不如過去，許多農友因此轉作熱帶水蜜桃、芭樂等作物。

羅進玉說，今年甜柿減產，開盤價比往年高1成，以8兩重甜柿為例，去年每斤批發價約56至60元，今年約88至90元。雖然價格提高，但今年採收期雨水少，果實風味更加濃郁、甜度更高，現在是品嘗甜柿最好時機。

和平區農會供銷部主任張喬淳表示，梨山等高海拔地區氣候涼爽、日夜溫差大，能促進甜柿累積糖分，使口感香脆、風味甜美。不過，摩天嶺等地近年溫差縮小，讓許多農民紛紛轉作，整體產量與面積比往年少1到2成。

張喬淳說，今年甜柿果品評鑑，共有60組產銷班農民參賽，前3名全部由和平區果農包辦，山區仍具備優秀栽種條件。