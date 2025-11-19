台中、新北也吃到毒蛋 石崇良喊「一顆都不准上市」全台擴大檢驗 55

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

彰化普芬尼「毒雞蛋」管制出紕漏，在中央下令禁售之後，仍外流4萬顆賣到台中，最新連新北也查到1萬顆。衛生福利部部長石崇良今（19）日在立法院強調，涉案的文雅畜牧場全部蛋品都是禁止移動，不准上市，「本來就不該在市面上出現」，已經由彰化縣衛生局陸續通知流向下架，本週全台已擴大後市場蛋品稽查，如果又有新檢出的問題雞蛋，第一時間就會公布。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「家庭暴力防治法部分條文修正草案」，石崇良出席備詢，會前接受媒體聯訪，再被追問毒雞蛋流向。

石崇良說，流向的問題，之前提過，第一個要從彰化衛生局主動了解，通知可能流向的各縣市，縣市之間互相通報，由所在地衛生單位去稽查。目前彰化縣衛生局已陸續通知流向，再去下架，也會加強跟農政單位合作。

至於外界關注雞蛋擴大稽查。石崇良說，本週已擴大後市場的稽查 ，除了文雅畜牧場，如果又有新檢出的問題雞蛋，就會第一時間說明跟公布，他指出，今年例行性抽驗已查400多件，現在就是既定常規剩下的50多件稽查之外再擴大。

石崇良強調，目前文雅畜牧場的蛋品，全部都是禁止移動，不准上市，本來就不該在市面上出現，食藥署也已公布溯源編號「I47」的蛋品，民眾通通不要吃。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

