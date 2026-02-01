台中 新民街倉庫群修復 今三度招標

台中驛第一貨物倉庫群（新民街倉庫群）修復金額3.2億元，台中市府原預計民國113年動工、今年完工，去年底歷經第一次流標後，日前再度流標，市議員憂心一再延宕，完工日恐遙遙無期。台中市文資處表示，投標廠商送錯文件致流標，將於2日第三次招標、10日開標。

新民街倉庫群位於台中火車站附近，為市定古蹟暨歷史建築，台鐵局無償回饋點交給台中市政府，市府斥資3.2億元推動新民街倉庫群修復計畫，去年11月首次招標，因僅1家廠商投標而流標，當地市議員鄭功進多次在議會質詢，要求市府加快腳步，市府同年12月底第二次招標，卻再度流標。

鄭功進1日痛斥「不要再拖了」，直言連續2次流標，舊城區居民殷殷期盼新民街可以活化，並且成為當地新的地標，但現在實際修復工程「連個影子都沒有」，再拖下去，完工日恐遙遙無期。

鄭功進提到，大智路打通後，火車站周邊的規畫很重要，盧市府務必重視新民街倉庫群的修復工程，從修復、完工、驗收到多功能展演空間營運，後續工程必須「一次到位」，盡早完成並給舊城區一個有特色的新景點。

台中市文資處指出，第一次招標有3家廠商投標門檻限制，第二次則不受限制，有1家廠商來投標，但日前開標審查時，發現該廠商投標文件不齊全，導致流標，將於2日第三次招標、10日開標，已有潛在廠商。

文化局表示，新民街倉庫群於112年7月25日點交市府，由文資處接管並辦理規畫設計，因新民街倉庫群範圍龐大，且配合未來作為台中流行音樂產業孵化基地，設計書圖歷經多次審查，去年10月通過後隨即辦理工程發包，預計117年底完工。

文化局指出，未來將導入音樂及藝文展演等活化主題，盼藉倉庫群的修復與再利用，讓新民街倉庫群成為連接火車站與東區的重要廊道，吸引人潮回流，重塑東區風貌。