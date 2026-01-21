台中、新竹國民黨內暗潮洶湧 鄭麗文重申提名3原則 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對2026年底國民黨縣市長選舉提名進度，國民黨主席鄭麗文今（21）日主持中常會，她強調黨內提名將嚴格遵守制度，「大開大闔、無黑箱、無內定」，呼籲所有參選人秉持君子之爭。至於台中市、新竹縣等競爭激烈的選區，她重申將先協調、後初選的彈性原則，「沒有人可以強迫任何人做不願意做的事，不會因任何個人特殊的需要而改變」。

鄭麗文指出，公平的遊戲規則才是奠定未來黨團結最重要的基礎，國民黨內有完整的初選辦法，但在進行初選前盡量先協調。她說，有些艱困選區甚至要拜託人家出來選，很感謝台南、高雄、屏東的3位候選人，上次雖然敗選仍不離不棄繼續深耕地方，黨中央也義無旁騖的支持。

鄭麗文表示，國民黨目前執政的縣市若有超過1位以上的有意參選者都是好事，重點是要能產生最強的候選人。她說，感謝宜蘭的2位候選人協調後願意透過內參民調的機制決定，不會走入正式的初選；至於新竹縣2位有意參選同志在協調過程中各自提出主張，若無法形成共識就將進入正式初選程序。

鄭麗文說明，初選不限於參與協商的人，只要符合資格規定的黨員都可以參加。黨內初選明文規定民意調查占70%，黨員投票占30%，但登記合格的候選人仍可以進行協商，有機會改變七三的遊戲規則，或改為全民調，但必須要大家都同意的共識決，若無法達共識就必須回歸黨的規定，非常有彈性、公平公開。

至於有意參選同志擔任黨職問題，鄭麗文表示，在開始的協商階段不考慮黨職問題，例如新竹縣立委林思銘就退出，但只要正式進入初選，參選人就必須請假，不能帶著黨職選，這是國民黨行之有年的遊戲規則。

有關台中市長提名，鄭麗文表示，立委江啟臣與楊瓊瓔都是一流的人才，一樣會透過黨內的程序，沒有人可以強迫任何人做不願意做的事。她說，一定要合乎黨內的程序與遊戲規則，不會因任何個人特殊的需要而改變，否則制度將蕩然無存，也難以要求黨員要團結。

鄭麗文指出，台中候選人有不同的想法與堅持，黨部已不斷溝通，一次不成、可以第二次，黨中央一定秉持既有的遊戲規則，秉持公平、公正、公開的原則來產生候選人，希望提名完成後，全黨上下也能團結一致。

有關藍白合作，鄭麗文說明，對於民眾黨也有提名的縣市，例如宜蘭、新北、嘉義市，會在國民黨完成提名後，開啟藍白的協調機制，希望能夠在最短的時間內完成提名。

照片來源：國民黨提供

