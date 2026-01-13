台中一日遊｜北屯隱藏版情侶約會行程這樣排 紙箱王＋眷村文物館＋百萬夜景一次玩

說到台中約會景點，很多人第一時間會想到草悟道或勤美一帶，但這次小編想帶你們走一條更有驚喜感、拍照感又不無聊的北屯約會路線。從童心滿滿的紙藝世界、充滿懷舊氛圍的眷村文化，到傍晚直接登上山腰收下夕陽與夜景，這條路線不趕行程、很有故事感，非常適合情侶約會、曖昧升溫或想來點不一樣的台中一日遊。

台中一日遊｜紙箱王創意園區

搭紙箱小火車環遊世界，童心直接被打開

第一站我們來到北屯超有名的紙箱王創意園區。一走進園區真的會忍不住一直說「也太可愛了吧！」——紙做的小火車、紙做的地標，連台北 101、平溪天燈都被搬進來，視覺感直接拉滿。

圖/ReadyGo

我們實際搭了園區的小火車繞一圈，沿途全都是紙藝造景，拍照完全停不下來。園區裡還有兩層樓高的旋轉溜滑梯，不只小朋友玩得開心，大人其實也會忍不住想滑一次。

圖/ReadyGo

最讓小編印象深刻的是他們的餐廳體驗——紙做的火鍋鍋具居然有SGS 認證，耐熱、耐潮完全沒問題，食材還選用大坑在地麻竹筍與使用濃郁鮮乳，奶香濃郁、食材新鮮。餐具還是車車造型的紙盒，可以直接帶回家，細節真的很加分。

圖/ReadyGo

地址：406 台中市北屯區東山路二段二巷二號

電話：04-2239-8868

營業時間：平日 09:00–19:00、假日 09:00–21:00

台中一日遊｜臺中市眷村文物館

免門票的時光旅行，復古到想拍一整天

離開紙箱王後，我們轉換一下節奏，來到臺中市眷村文物館。這裡完全是另一種氛圍——濃厚的台式懷舊感，卻不老氣，反而越逛越有味道。

圖/ReadyGo

園區裡有柑仔店、男士理髮廳、冰菓室、眷村味餐廳，還藏著不少復古電動機台，像是快打旋風、紅白機、超級瑪利，真的會讓人一秒回到童年。很多角落都非常好拍，難怪不少人說來過一次後，就想在這裡拍婚紗。整個園區不大，但細節很多，慢慢逛、慢慢拍，大概抓 1 小時左右剛剛好。

圖/ReadyGo

地址：406 台中市北屯區天祥街 19 號

電話：04-2233-4073

營業時間：平日 10:00–17:00、假日 10:00–18:00（週一公休）

台中一日遊｜眺高

北屯百萬夜景約會收尾，氣氛直接封頂

圖/ReadyGo

約會行程的最後一站，一定要留給眺高 STAY WITH MOUNTAIN。它位在大坑半山腰，最佳進場時間是下午 5–6 點，可以一次看到夕陽＋夜景，真的很犯規。

圖/ReadyGo

我們選了戶外座位，微風加上整片台中夜景，氣氛直接拉到最滿。餐點表現也比我原本預期的景觀餐廳好很多，鬆餅外酥內香，珍珠 Q 彈，飲料也不馬虎。低消每人 $200，就算只點飲料也能好好坐著看風景。如果你是情侶約會、慶生或想好好聊天放空，這一站真的非常適合。

圖/ReadyGo

地址：406 台中市北屯區廍子路 700 巷 11 弄 36 號

電話：04-2439-0886

營業時間：平日 16:00–00:30、假日最晚至 01:00

台中北屯隱藏版浪漫景點！

台中一日遊行程表

台中一日遊 常見問題

紙箱王創意園區的門票可以折抵嗎？

門票可折抵園區消費，建議白天或傍晚來都很適合。

臺中市眷村文物館需要門票嗎？

免費參觀，停車也算方便。

眺高一定要訂位嗎？

假日與黃昏時段強烈建議訂位，尤其是戶外座位，很容易客滿。

