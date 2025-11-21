台中 旱溪單車道 管理混亂惹民怨

台中市著名旱溪自行車道因採分段管理，各段管理單位不同，隨著國道4號豐潭段3年前完工後，陸續出現豐原斜張橋下無設置照明、雜草亂竄等問題，但因權責複雜遲遲無法改善，也引來在地嘉仁里長林瑞文嘆道，「車道是通了，但管理維護卻完全沒跟上」。對此，藍委楊瓊瓔21日舉行會勘要求各單位釐清明確分界線與管理權責；中市府補充，照明燈預計農曆年前完成施工。

楊瓊瓔、台中市議員賴朝國21日辦理「旱溪自行車道（旱溪東、西路六段）豐原聯絡道斜張橋下未設自行車道照明設施及旱溪東路七段近豐原聯絡道斜張橋雜草叢生案」現勘，邀集水利署第三河川分署、中市府觀旅局、建設局養工處等單位到場，現場釐清明確分界線與管理權責，除要求限期改善，也希望終結「踢皮球」的爭議。

林瑞文表示，國四豐潭段施工期間，旱溪東路自行車道潭子段封閉近270公尺，民眾只能繞道而行，不過隨著工程完工，道路雖然恢復通行，但斜張橋下竟完全無照明，夜間伸手不見五指，鄉親這3年間僅能依靠車燈小心通過，另一側旱溪東路七段更因雜草蔓延影響安全。

楊瓊瓔說明，旱溪自行車道跨越豐原、潭子與北屯、太平，由第三河川分署、觀旅局、建設局養工處等單位分段管理，其中國四豐潭段已於民國112年1月通車，但地方對雜草、照明等問題反映多時，相關單位卻互推權責，後續將持續督促改善到位；賴朝國則建議，第三河川分署與養工處必須協調同步除草，避免「做半套」讓民眾觀感不佳。

第三河川分署回應，依據111年8月22日中市府召開的國四鄰近平面道路權責分工會議，旱溪東路七段斜張橋周邊雜草屬建設局管轄，應由養工處負責維護清除；分署則會於現場依圖面標示分界，每年施作11次除草，並同意依地方反映要求移除或修復老舊設施。

養工處說，將依權責立即派員清除雜草、整理環境，至於照明設施，觀旅局已完成現勘，評估東、西岸需增設12盞照明燈，並承諾列入明年度預算，預計農曆年前完成施工。