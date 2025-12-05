台中 星燃計畫全市減45.1噸 冠軍甩35.3公斤

台中市衛生局5日舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」成果發表，衛生局長曾梓展（左三）成功減重8公斤但未進入名次。（馮惠宜攝）

台中市首次舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」，成績亮眼。何姓市民3個月減重35.3公斤奪個人冠軍，連衛生局長曾梓展也瘦了8公斤；團體組則由大雅區長安診所10人團隊以73.6公斤摘冠。全市2.7萬人參與、共減45.1噸，成功讓台中由「六都最胖」逆轉至「六都第二瘦」。市長盧秀燕稱這是一場「城市級奇蹟」，並以副市長鄭照新未達標為例，鼓勵民眾「不成功也別放棄」。

「星燃計畫」為期3個月，是台中首次動員全市挑戰減重。市府提供120萬元獎金，其中個人組最高3萬元、團體組10萬元，共吸引近2.8萬名市民響應，相當於每百人就有1人參加。最終全市減重4萬5108公斤，達標者8094人，約三分之一成功達成健康目標。

個人組季軍許嘉任分享，他過去嘗試各種偏方皆失敗，這次以「原型食物、高蛋白、天天3000C.C.飲水」搭配運動，才真正見效。他坦言，最大力量來自網友自發建立的「非官方社群」，當疲累或厭世時，只要看到群組裡有人打卡，就能重新振作。

團體組冠軍長安診所院長呂國樑表示，這次10人團隊共減重73.6公斤，希望以醫療專業示範慢性病預防的重要性。雖然獎金激勵效果明顯，但真正讓團隊堅持的是每天彼此監督飲食、不讓隊友失望的責任感。

盧秀燕肯定全體市民共同締造台中健康轉型奇蹟，也提醒健康沒有終點，並呼籲持續保持「每日運動30分鐘、每周150分鐘」的生活習慣。她笑稱，減重不易，「但沒成功也別放棄」。