台中「星燃計畫」創紀錄 盧秀燕：健康不孤單

【記者陳世長台中報導】台中市政府衛生局(5)日舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」成果表揚記者會，宣布為期三個月的大型健康競賽圓滿落幕。市長盧秀燕出席嘉勉表示，星燃計畫源自她看見許多市民努力減肥卻常覺得孤單，因此市府推出專業陪伴與科學方法，邀請大家一起變健康。活動共吸引27,786人報名，等於每100位市民就有1位響應，最終超過8,000人成功達標，累計甩肉4.5萬公斤，展現市民追求健康的驚人行動力。





盧市長表示，星燃計畫的起心動念很單純，她看見許多市民與同仁都在努力減重，卻常感到孤單、辛苦，因此希望市府能提供專業陪伴，讓大家不再各自奮鬥，而是「全市一起變健康」。在衛生局的規劃下，計畫結合飲食、運動與健康管理，打造循序漸進的挑戰機制，也讓參加者更有效率地朝目標前進。她笑說，報名人數迅速突破預期，共有27,786人參與，「等於每100位市民就有1人加入挑戰，可見大家多想變健康！」最終成功達標者超過三成，城市也因此更輕盈、更有活力。



盧市長笑說，衛生局長曾梓展成功減重8公斤但未進入名次，而負責主持計畫的副市長鄭照新因減重失敗，不好意思出席活動。盧市長以此勉勵大家，「減重本來就是全世界最困難的事」，她也請得獎團隊及個人分享減重過程，並鼓勵大家無論成功與否都要持續努力，「減肥成功恭喜，沒成功也沒關係！」不論是否達標都無需氣餒，重要的是持續努力、保持健康。



衛生局表示，此次「星燃計畫」總獎金達120萬元，成功激發市民挑戰極限。個人組冠軍減去35.3公斤，創下這次活動的驚人紀錄；職場團體組冠軍隊伍「為著十萬元」則以合作之姿，共減73.6公斤。



衛生局說明，龐大的減重數據背後，是市府結合營養師諮詢、運動中心課程與醫療院所衛教等資源，提供市民正確的減重路徑，大幅提升了市民的成功率與健康識能。多位得獎者在受訪時一致指出，社群支持和親友鼓勵是堅持下去的最大動力。



榮獲個人組第三名的許先生分享，過去嘗試各種偏方皆失敗收場，這次他以「原型食物、高蛋白、每日3,000c.c.飲水」為核心調整飲食，更感謝台中網友自發建立的非官方社群，一路陪伴。他坦言，當健康餐吃到厭倦、或運動累到懷疑人生時，只要看到社群戰友仍在為同一目標努力，放棄的念頭便煙消雲散。團體組冠軍代表謝先生則表示，合作醫療院所開設的減脂班提供正確觀念非常關鍵。他說，減重最難的是忌口，但為了健康與團隊榮譽，成員彼此督促、檢視飲食紀錄，讓健康行動成功落實在每一天。



今日活動，包含盧市長、副秘書長張大春、市議員劉士州、衛生局長曾梓展、運動局長游志祥均到場。